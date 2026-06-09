¿Quién debe decidir sobre las necesidades de tu pueblo? Cáceres se fija en el modelo de gobernanza local catalán

La necesidad de reforzar la capacidad de decisión de los ayuntamientos y diputaciones ha centrado este lunes una jornada celebrada en Cáceres. Esta ha reunido a representantes institucionales, expertos y responsables del ámbito local para analizar el papel de las administraciones más cercanas a la ciudadanía en un contexto marcado por los desafíos demográficos, la prestación de servicios públicos y la creciente complejidad normativa.

El encuentro, organizado por la Diputación de Cáceres y la Fundación Democracia y Gobierno Local en el Complejo Cultural San Francisco, ha servido para abrir un debate sobre la autonomía local y la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza que permitan una participación más activa de municipios y diputaciones en la elaboración de las políticas que afectan directamente a sus competencias.

Mayor capacidad de decisión para las entidades locales

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de inaugurar la jornada, donde ha defendido la necesidad de otorgar una voz más efectiva a los gobiernos locales dentro del sistema institucional español.

"Estas jornadas son absolutamente oportunas porque los administradores locales, los ayuntamientos y las diputaciones, estamos sometidos a un tutelaje permanente por parte del Estado o de los gobiernos autonómicos", ha señalado.

Morales ha recordado que la Constitución Española reconoce la autonomía local, aunque ha lamentado que en la práctica las entidades locales continúen dependiendo en gran medida de decisiones adoptadas por otras administraciones.

Según ha explicado, los municipios y las diputaciones desempeñan "un papel fundamental en la prestación de servicios públicos y en la atención directa a la ciudadanía", especialmente en territorios rurales como la provincia de Cáceres, donde las administraciones locales constituyen en muchos casos "la primera puerta de acceso a los servicios públicos".

La referencia del modelo catalán

Uno de los aspectos que ha centrado la jornada ha sido el análisis de experiencias desarrolladas en otras comunidades autónomas, especialmente Cataluña.

El secretario general de la Diputación de Cáceres, Álvaro Casas, ha señalado que los gobiernos locales continúan encontrando dificultades para que sus necesidades y propuestas sean tenidas en cuenta durante la elaboración de las políticas autonómicas, pese a ser "las administraciones que mejor conocen la realidad de los municipios".

Por ello, ha defendido la conveniencia de avanzar hacia mecanismos de participación similares a los existentes en Cataluña, donde el Consejo de Gobiernos Locales actúa como órgano de interlocución entre la Generalitat y las entidades locales.

Casas ha subrayado también la importancia de impulsar el Consejo de Política Local de Extremadura (Cople), previsto en la normativa autonómica desde 2019, pero cuya capacidad de actuación considera aún limitada.

El reto del municipalismo en el medio rural

La jornada ha permitido abordar cuestiones relacionadas con el futuro del municipalismo, la despoblación, el envejecimiento de la población y las dificultades para garantizar servicios públicos de calidad en municipios de pequeño tamaño.

Los participantes han coincidido en señalar que los gobiernos locales afrontan cada vez más responsabilidades y demandas ciudadanas, lo que hace necesario reforzar los mecanismos de coordinación con las administraciones autonómicas y estatales.

Durante las distintas ponencias también se ha reflexionado sobre la importancia de fortalecer la democracia local y de incorporar la experiencia de los municipios en la elaboración de las políticas públicas.

Entre los participantes han figurado el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, David Bote; el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, Manuel Zafra y diversos representantes institucionales vinculados al ámbito local.

Cómo funciona el modelo de gobernanza local catalán

El modelo catalán se ha convertido en una de las principales referencias cuando se habla de participación institucional de los gobiernos locales. La Ley 12/2010 creó el Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña como un órgano de representación de municipios y veguerías ante la Generalitat.

Este organismo tiene como finalidad garantizar que las entidades locales puedan intervenir en la tramitación de iniciativas legislativas y normativas que afecten directamente a sus competencias. Entre sus funciones figura la emisión de informes sobre proyectos de ley y disposiciones autonómicas relacionadas con el ámbito local.

El consejo está integrado por representantes designados por las asociaciones municipalistas y por responsables de las distintas administraciones locales catalanas, convirtiéndose en un espacio permanente de diálogo institucional.

Los defensores de este sistema consideran que permite incorporar la visión de los municipios antes de aprobar determinadas normas y favorece una relación más equilibrada entre la administración autonómica y los gobiernos locales.

Precisamente este modelo ha servido de referencia durante la jornada celebrada en Cáceres para reflexionar sobre posibles fórmulas que permitan reforzar la participación de ayuntamientos y diputaciones en Extremadura.

Una voz más cercana al territorio

Las decisiones que afectan a los pueblos suelen tomarse lejos de ellos. Por eso, el debate abierto en Cáceres va más allá de cuestiones administrativas o jurídicas. Se trata de reflexionar sobre quién conoce mejor las necesidades reales de cada municipio y cómo garantizar que esa experiencia tenga peso en la toma de decisiones.

En una provincia donde muchos pueblos luchan cada día contra la despoblación y la pérdida de servicios, fortalecer la voz de las administraciones locales supone también reforzar la capacidad del territorio para decidir su propio futuro.