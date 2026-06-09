La nueva residencia de Jarandilla de la Vera busca empresa para abrir sus puertas: 70 plazas y empleo para una comarca que envejece

El Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera ha sacado a licitación el contrato para el equipamiento, la puesta en marcha y la gestión integral de la futura Residencia de Mayores y Centro de Día de la localidad, un proyecto que supondrá una inversión global superior a los 31 millones de euros y que permitirá culminar una infraestructura largamente esperada en la comarca.

La empresa adjudicataria asumirá la gestión del complejo y el riesgo operacional de la explotación, financiándose a través de las cuotas de los usuarios y de las plazas concertadas con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

El consistorio busca garantizar un servicio asistencial permanente, profesional y cercano para las personas mayores, un colectivo que considera esencial para la vida social de la localidad.

Las obras ya han sido finalizadas, según confirmó el alcalde de la localidad, Fermín Encabo, calificándolas de "una prioridad" para el gobierno local. Está previsto que abra sus puertas antes de que acabe el 2026.

Inversión en equipamiento

Los pliegos establecen que la empresa concesionaria deberá realizar una inversión inicial mínima de 300.000 euros, más IVA, destinada al amueblamiento y equipamiento completo de las instalaciones.

Entre otros elementos, la residencia contará con camas adaptadas, equipamiento sanitario, material de fisioterapia y rehabilitación, mobiliario para habitaciones y zonas comunes, lavandería industrial, cocina y espacios destinados a actividades terapéuticas y de convivencia.

Todo el equipamiento adquirido durante esta fase revertirá al patrimonio municipal una vez finalice el periodo de concesión.

Capacidad para 70 usuarios

Las instalaciones, ubicadas en la calle San Agustín, prestarán servicio durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La residencia dispondrá de 46 plazas residenciales, de las cuales 44 estarán destinadas a personas grandes dependientes y dos a usuarios autónomos. A ellas se sumarán otras 24 plazas de centro de día, repartidas entre personas dependientes y mayores que conservan su autonomía.

La apertura del complejo supondrá además la creación de empleo estable y cualificado. La empresa adjudicataria deberá contar, como mínimo, con una plantilla integrada por un director, un administrativo, ocho gerocultores, dos profesionales de enfermería, dos cocineros, dos trabajadores de limpieza, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un técnico de mantenimiento.

A este personal podrán sumarse otros profesionales en función de las necesidades del servicio y de los programas asistenciales que se desarrollen en el centro.

La Vera refuerza su red de atención a mayores

La futura puesta en marcha de la residencia de Jarandilla coincidirá además con otro importante proyecto anunciado recientemente en la comarca. El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera presentó hace casi dos meses los planes para construir un nuevo centro residencial con 192 plazas y una inversión privada cercana a los ocho millones de euros.

Además, uno de los promotores del proyecto es Ismael Villalobos, el mismo de La Casa de las Carcasas, la empresa que acaba de aterrizar en el centro de la capital cacereña.

La infraestructura, que aspira a convertirse en uno de los mayores complejos asistenciales de Extremadura, triplicará la capacidad residencial actual del municipio y supondrá la creación de alrededor de 80 puestos de trabajo directos. Las previsiones apuntan a que las obras podrían comenzar en 2027 y concluir durante 2028.

Entre ambos proyectos, Jarandilla y Jaraíz incorporarán más de 260 nuevas plazas destinadas a la atención de personas mayores, una cifra que supondrá un importante refuerzo de los recursos asistenciales disponibles en La Vera en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios especializados.

La apertura de estos centros no solo mejorará la atención a la dependencia en la comarca, sino que también generará empleo cualificado y contribuirá a fijar población en un territorio donde el cuidado de las personas mayores se ha convertido en uno de los grandes retos de futuro.