La iniciativa que ayuda a construir un futuro profesional en el medio rural continúa su recorrido: estos son los ocho municipios a los que llegará

La Diputación Provincial de Cáceres continúa avanzando en el desarrollo de 'En mi pueblo emprendí', un proyecto que busca impulsar el emprendimiento en el medio rural y generar oportunidades para que los participantes puedan desarrollar su proyecto profesional y de vida en los pueblos de la provincia.

Los talleres están concebidos como espacios de trabajo práctico donde las personas participantes desarrollan sus propias ideas, proyectos o inquietudes emprendedoras, conectándolas con oportunidades reales de su entorno.

El objetivo es ayudar a transformar iniciativas en modelos de negocio viables, facilitar el acceso a recursos existentes en la provincia y crear una red de contactos que favorezca la colaboración y el aprendizaje compartido.

Primeros pasos con perfiles muy diversos

Las primeras sesiones celebradas en Moraleja y Pinofranqueado han permitido comprobar el interés que existe por emprender desde los pueblos. Los participantes proceden de perfiles muy diferentes, aunque comparten una misma motivación: encontrar oportunidades de desarrollo personal y profesional sin abandonar el medio rural.

Entre ellos figuran emprendedores que están dando sus primeros pasos, personas que buscan reinventar negocios ya existentes, nuevos pobladores llegados desde distintos puntos de España y del extranjero, así como vecinos que han decidido regresar a sus municipios de origen tras años viviendo fuera.

La diversidad de proyectos presentados refleja también la variedad de posibilidades que ofrecen los territorios rurales. Desde iniciativas vinculadas al turismo y la artesanía hasta propuestas relacionadas con los servicios, la innovación o la transformación agroalimentaria.

Según destaca Fundación Ciudadanía, entidad encargada de la secretaría técnica del proyecto, algunos participantes ya han comenzado a compartir recursos, contactos y experiencias, generando sinergias que podrían convertirse en futuras colaboraciones empresariales.

Formación online para completar el itinerario

La iniciativa se complementa con una programación de talleres virtuales gratuitos destinados a profundizar en aspectos fundamentales para cualquier persona emprendedora.

La primera sesión online tendrá lugar el próximo 18 de junio y estará centrada en la aplicación de la inteligencia artificial al emprendimiento. Posteriormente, el 25 de junio, se celebrará un webinar dedicado a analizar la viabilidad económica de una idea de negocio.

Taller 'En mi pueblo emprendí' Moraleja. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tras el verano se desarrollarán nuevas sesiones enfocadas en la comunicación digital, las estrategias de venta online y las ayudas y recursos disponibles para emprender en el medio rural.

Las personas interesadas podrán participar de manera flexible en una o varias actividades. Aquellas que completen el itinerario formativo, combinando la formación presencial y la online, recibirán un certificado acreditativo de participación.

Para facilitar el acceso al programa, la Diputación de Cáceres ha habilitado un sistema de inscripción a través de internet.

Una respuesta al reto demográfico

La puesta en marcha de este programa responde a uno de los principales desafíos que afronta la provincia: la fijación de población en el medio rural.

Muchas localidades cacereñas se enfrentan desde hace décadas a procesos de envejecimiento demográfico y pérdida de habitantes, especialmente entre la población joven. Ante esta situación, la creación de oportunidades económicas se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de los pueblos.

El emprendimiento aparece cada vez con más frecuencia como una alternativa capaz de generar empleo, atraer nuevos residentes y diversificar la actividad económica de los municipios.

Además, la expansión del teletrabajo, la mejora de las comunicaciones digitales y la creciente búsqueda de una mejor calidad de vida han abierto nuevas posibilidades para quienes desean desarrollar su actividad profesional fuera de los grandes núcleos urbanos.

Qué es 'En mi pueblo emprendí'

'En mi pueblo emprendí' es una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres dentro de su estrategia de apoyo al desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. El programa busca acompañar a las personas emprendedoras desde las primeras fases de definición de una idea hasta su posible puesta en marcha.

La metodología combina formación práctica, asesoramiento especializado, generación de redes de contacto y conocimiento de los recursos disponibles en cada territorio. El objetivo no es únicamente crear empresas, sino también favorecer proyectos de vida vinculados al medio rural.

Taller 'En mi pueblo emprendí' Pinofranqueado. / Cedida a El Periódico Extremadura

La iniciativa presta especial atención a colectivos estratégicos como jóvenes, mujeres, personas retornadas o nuevos pobladores, entendiendo que su participación resulta clave para garantizar el futuro de muchos municipios de la provincia.

Además de fomentar la actividad económica, el proyecto pretende reforzar el sentimiento de arraigo y demostrar que los pueblos pueden seguir siendo espacios donde desarrollar carreras profesionales viables e innovadoras.

Emprender sin renunciar al pueblo

Tras la celebración de los primeros talleres en Moraleja y Pinofranqueado, la iniciativa continúa su recorrido por el territorio con nuevas sesiones previstas para este mes. Comenzará esta en Miajadas, este miércoles y Riolobos, este viernes. Posteriormente, llegará a Jarandilla de la Vera, el 15 de junio, y Valencia de Alcántara, el 22 de junio. El programa retomará su actividad después del verano con nuevas citas en Arroyo de la Luz, Logrosán, Hervás y Navalmoral de la Mata.

Durante años, muchas personas pensaron que para construir un proyecto profesional era necesario marcharse lejos. Sin embargo, cada vez son más quienes demuestran que también es posible hacerlo desde una pequeña localidad.

Con iniciativas como 'En mi pueblo emprendí', la provincia de Cáceres busca convertir las ideas en oportunidades y el talento en motor de desarrollo. Porque el futuro de los pueblos no depende únicamente de conservar lo que tienen, sino también de crear nuevas razones para quedarse.