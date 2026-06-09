Encuentro
Rural Graff convertirá Arroyo de la Luz en un gran lienzo de arte urbano
Cerca de 50 artistas nacionales e internacionales participarán los días 13 y 14 de junio en la segunda edición de este encuentro de graffiti, que se celebrará en el muro exterior del Campo de Fútbol Municipal
Redacción
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha acogido la presentación de la segunda edición de Rural Graff, Evento de Graffiti y Arte Urbano 2026, una cita que volverá a reunir creatividad, cultura urbana y participación ciudadana en el municipio cacereño.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Carlos Caro, y contó con la participación de Manuel Dávila, en representación del estudio Manuela Dávila Tattoo, entidad copromotora del evento junto al Ayuntamiento. Ambas partes reafirmaron su apuesta por el crecimiento de esta iniciativa, con el objetivo de consolidar Rural Graff como un referente nacional del arte urbano.
La segunda edición se celebrará los días 13 y 14 de junio en el muro exterior del Campo de Fútbol Municipal de Arroyo de la Luz, que se transformará durante todo el fin de semana en un gran lienzo al aire libre. En este espacio intervendrán cerca de 50 artistas procedentes de distintos puntos de la península y del ámbito internacional, que mostrarán su talento a través de espectaculares obras de graffiti y arte urbano.
Además de las intervenciones artísticas, Rural Graff contará en esta edición con una zona de stands, servicio de bar durante los dos días y una programación musical con DJs en directo el sábado a partir de las 18.00 horas.
La propuesta está concebida como una experiencia cultural abierta a todos los públicos, con la que Arroyo de la Luz refuerza su compromiso con la creación contemporánea, el arte urbano y la dinamización de espacios municipales a través de la cultura.
- Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
- Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
- Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
- Conoce el pueblo de Cáceres donde cada tarde suena una tradición del siglo XVIII