Rural Graff convertirá Arroyo de la Luz en un gran lienzo de arte urbano

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha acogido la presentación de la segunda edición de Rural Graff, Evento de Graffiti y Arte Urbano 2026, una cita que volverá a reunir creatividad, cultura urbana y participación ciudadana en el municipio cacereño.

El acto estuvo presidido por el alcalde, Carlos Caro, y contó con la participación de Manuel Dávila, en representación del estudio Manuela Dávila Tattoo, entidad copromotora del evento junto al Ayuntamiento. Ambas partes reafirmaron su apuesta por el crecimiento de esta iniciativa, con el objetivo de consolidar Rural Graff como un referente nacional del arte urbano.

La segunda edición se celebrará los días 13 y 14 de junio en el muro exterior del Campo de Fútbol Municipal de Arroyo de la Luz, que se transformará durante todo el fin de semana en un gran lienzo al aire libre. En este espacio intervendrán cerca de 50 artistas procedentes de distintos puntos de la península y del ámbito internacional, que mostrarán su talento a través de espectaculares obras de graffiti y arte urbano.

Cartel del Rural Graff. / EL PERIÓDICO

Además de las intervenciones artísticas, Rural Graff contará en esta edición con una zona de stands, servicio de bar durante los dos días y una programación musical con DJs en directo el sábado a partir de las 18.00 horas.

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La propuesta está concebida como una experiencia cultural abierta a todos los públicos, con la que Arroyo de la Luz refuerza su compromiso con la creación contemporánea, el arte urbano y la dinamización de espacios municipales a través de la cultura.