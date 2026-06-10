La forma más refrescante de ponerte en forma este verano ya ha abierto inscripciones en Moraleja

El verano se acerca y con él regresan algunas de las actividades deportivas más demandadas de la temporada. El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para los cursos de natación y aquagym que se desarrollarán durante los próximos meses en la piscina climatizada de la localidad, una propuesta dirigida a personas de todas las edades.

La programación incluye cursos específicos para bebés, niños y adultos, además de sesiones de aquagym para adultos, ampliando así la oferta deportiva y de ocio vinculada al agua durante el periodo estival.

Según informa el consistorio, las inscripciones se abrieron este martes. Las personas interesadas podrán consultar toda la información y acceder a los formularios a través del registro municipal y del tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento de Moraleja.

Cursos adaptados a todas las edades

La oferta formativa contempla actividades específicas para distintos perfiles de usuarios. Los cursos de natación para bebés están orientados a favorecer la familiarización temprana con el medio acuático mediante ejercicios adaptados a cada etapa del desarrollo.

Por su parte, los programas dirigidos a niños combinan aprendizaje y diversión, permitiendo adquirir habilidades básicas de natación, mejorar la coordinación y aumentar la seguridad dentro del agua.

Los adultos también dispondrán de cursos específicos enfocados tanto al aprendizaje como al perfeccionamiento técnico, ofreciendo la posibilidad de mejorar la condición física mientras se desarrolla una actividad de bajo impacto.

Desde la organización recuerdan que cada curso contará con un número limitado de plazas y que las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de solicitud.

El agua como aliada del deporte en verano

Las actividades acuáticas experimentan cada año un importante incremento de participación durante los meses más cálidos. Las altas temperaturas convierten las piscinas en espacios idóneos para practicar ejercicio físico de forma segura y agradable.

Además de los beneficios asociados a la actividad deportiva, el medio acuático permite reducir la sensación de esfuerzo gracias a la capacidad de flotación del agua y favorece una mejor regulación de la temperatura corporal durante el ejercicio.

La natación está considerada una de las disciplinas más completas, ya que implica el trabajo coordinado de numerosos grupos musculares y contribuye a mejorar la resistencia cardiovascular, la fuerza y la movilidad articular.

El aquagym gana seguidores cada verano

Una de las modalidades que más ha crecido durante los últimos años es el aquagym. Esta disciplina combina ejercicios aeróbicos, trabajo muscular y movimientos coordinados realizados dentro del agua, aprovechando la resistencia natural que ofrece el medio acuático.

Su práctica permite ejercitar gran parte de la musculatura corporal sin generar impactos significativos sobre las articulaciones, lo que la convierte en una actividad especialmente recomendable para personas adultas, mayores o con determinadas limitaciones físicas.

Además, el trabajo en el agua favorece la circulación sanguínea, ayuda a mejorar el equilibrio y contribuye al fortalecimiento muscular de forma progresiva.

Las sesiones suelen desarrollarse en grupo y combinan ejercicio físico con componentes lúdicos, lo que explica buena parte de su popularidad durante la temporada estival.

Las ventajas de esta actividad durante el verano

El aquagym aporta beneficios tanto a nivel cardiovascular como muscular. La resistencia que ejerce el agua obliga al cuerpo a realizar un mayor esfuerzo en cada movimiento, favoreciendo el fortalecimiento de brazos, piernas, abdomen y espalda.

Al mismo tiempo, la flotación reduce la carga sobre las articulaciones, disminuyendo el riesgo de lesiones y permitiendo que personas con problemas articulares puedan realizar ejercicio con mayor comodidad.

Durante el verano, estas ventajas se multiplican. La práctica deportiva en el agua ayuda a combatir las altas temperaturas, reduce la sensación de fatiga y favorece una hidratación más equilibrada del organismo al evitar sobrecalentamientos habituales en otras actividades al aire libre.

Los especialistas también señalan que el aquagym contribuye a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y favorecer la socialización gracias a su carácter grupal y recreativo.

Un verano para aprender, moverse y disfrutar

Las piscinas son mucho más que un lugar para combatir el calor. También pueden convertirse en espacios donde aprender, mejorar la salud y compartir experiencias con otras personas.

Los cursos organizados en Moraleja ofrecen precisamente esa oportunidad: convertir cada ejercicio y cada sesión en una forma de disfrutar del verano mientras se apuesta por el bienestar. Porque a veces cuidar de uno mismo comienza con algo tan sencillo como entrar en el agua y dejarse llevar por el movimiento.