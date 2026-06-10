Somos Cáceres Trujillo reclama al gobierno municipal más aparcamientos disuasorios para la ciudad

Somos Cáceres ha pedido al gobierno municipal del Partido Popular la creación de más aparcamientos disuasorios en Trujillo como alternativa para mejorar la movilidad y descongestionar la Plaza Mayor y el casco histórico de la localidad.

Juan Manuel Mariscal, presidente comarcal de Somos Cáceres y concejal no adscrito, ha señalado que esta medida es “urgente” ante la situación actual del tráfico en el municipio. Según ha indicado, Trujillo necesita soluciones reales que permitan ordenar la circulación y facilitar el acceso al centro histórico sin generar colapsos ni problemas de convivencia entre vecinos, visitantes y conductores.

Desde Somos Cáceres también reclaman al equipo de gobierno del Partido Popular una mayor y mejor regulación del tráfico y de la movilidad vial en el casco histórico. La formación considera que, en la actualidad, la situación es “un caos” y denuncia una “ausencia total de planificación”, así como una gestión basada en la improvisación.

La formación política acusa al gobierno municipal del PP de ser el máximo responsable de los problemas de tráfico que sufre Trujillo, como consecuencia, aseguran, de una “nefasta gestión” en materia de movilidad.

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Somos Cáceres insiste en que la localidad necesita un plan de movilidad eficaz, capaz de dar respuesta a las necesidades actuales del municipio. Según la formación, dicho plan es actualmente inexistente, por lo que exige al gobierno municipal que actúe de manera inmediata para mejorar la ordenación del tráfico, proteger el casco histórico y ofrecer alternativas de aparcamiento adecuadas.