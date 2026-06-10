Montánchez te ofrece 1.000 euros y un escaparate para dar a conocer tu talento literario

Las historias volverán a buscar su lugar entre las páginas y la imaginación en Montánchez. La localidad cacereña ha abierto la convocatoria de la XXVI edición del Certamen Literario 'Villa de Montánchez'.

El concurso mantiene su apuesta por la participación abierta a escritores aficionados y experimentados a través de una convocatoria de temática libre, en la que podrán presentarse obras escritas en prosa, incluyendo narraciones breves, cuentos, relatos y leyendas.

La organización corre a cargo de la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montánchez, la Cofradía de la Virgen de la Consolación del Castillo y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, además del patrocinio de la empresa Conesa.

Una invitación a contar historias

La convocatoria vuelve a apostar por un formato amplio que permite a los participantes desarrollar cualquier temática y estilo narrativo.

Desde relatos inspirados en experiencias personales hasta historias de ficción, leyendas tradicionales, narraciones históricas o propuestas contemporáneas, el certamen ofrece un espacio donde la imaginación se convierte en protagonista.

La libertad temática constituye uno de los elementos que han contribuido al éxito de esta iniciativa a lo largo de los años, permitiendo la participación de autores procedentes de perfiles muy diversos y favoreciendo la llegada de propuestas literarias de gran variedad.

La organización destaca que el objetivo principal es promover la creación cultural y ofrecer un escaparate para nuevos talentos literarios, al tiempo que se mantiene viva una tradición que forma parte ya de la identidad cultural de Montánchez.

Más de dos décadas impulsando la cultura

Las personas interesadas tendrán de plazo hasta el próximo 29 de junio para remitir sus trabajos y optar a un premio dotado con 1.000 euros, uno de los principales atractivos de una iniciativa que suma ya más de un cuarto de siglo de trayectoria.

La celebración de esta vigesimosexta edición confirma la continuidad de uno de los certámenes culturales con mayor trayectoria de la comarca.

A lo largo de los años, el concurso ha servido para reunir centenares de trabajos procedentes de distintos puntos de España y ha contribuido a reforzar el vínculo entre literatura y mundo rural.

La continuidad de la iniciativa demuestra además el compromiso de asociaciones, instituciones y entidades colaboradoras con la promoción cultural en municipios de menor tamaño, donde este tipo de actividades desempeñan un papel fundamental para dinamizar la vida cultural y fomentar la participación ciudadana.

La implicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura aporta además un respaldo académico que refuerza el prestigio de la convocatoria.

¿Cómo nació el concurso?

El Certamen Literario 'Villa de Montánchez' surgió a finales del siglo XX impulsado por la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez con el propósito de enriquecer la oferta cultural del municipio y fomentar la creación literaria desde el entorno rural.

Desde sus primeras ediciones, la iniciativa apostó por la narrativa en prosa y por la participación abierta, una fórmula que ha permitido consolidar el concurso y convertirlo en una referencia cultural dentro de la comarca.

A lo largo de sus 26 ediciones, el certamen ha contribuido a proyectar el nombre de Montánchez más allá de sus fronteras, asociándolo no solo a su patrimonio histórico y gastronómico, sino también a la promoción de la cultura y la literatura.

La continuidad del concurso refleja la voluntad de mantener vivo un espacio donde la creatividad encuentra un lugar para desarrollarse y donde las historias siguen teniendo la capacidad de conectar generaciones y territorios.

Un pueblo que sigue escribiendo su historia

Mientras muchas iniciativas culturales tienen una vida efímera, este certamen literario demuestra que la pasión por las historias continúa encontrando lectores y autores dispuestos a compartirlas.

Cada nueva edición abre una página en blanco que espera ser llenada con imaginación, recuerdos, emociones y nuevas voces. Porque algunas tradiciones no se conservan guardándolas, sino invitando a que sigan escribiéndose año tras año.