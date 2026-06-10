Cientos de kilómetros semanales para recibir atención: la dura realidad de los afectados por demencia en la Sierra de San Pedro

Para muchas familias de la Sierra de San Pedro, acudir a una sesión de rehabilitación cognitiva supone mucho más que una cita médica. Significa organizar desplazamientos de decenas de kilómetros, invertir varias horas de la jornada y asumir un esfuerzo físico y económico que, en muchos casos, resulta difícil de sostener en el tiempo.

Detrás de cada viaje hay personas que han sufrido un ictus, pacientes con Alzheimer u otras demencias, afectados por esclerosis múltiple, tumores cerebrales o enfermedades neurológicas que han alterado capacidades tan básicas como la memoria, la atención, el lenguaje o la orientación. Y detrás de ellos, familiares que se convierten en conductores, acompañantes y cuidadores para que puedan acceder a una atención especializada que no existe en su propia comarca.

Esta realidad es la que ha llevado a la plataforma ciudadana Por un Hospital en la Sierra de San Pedro a reclamar públicamente la implantación de un punto de atención del Plan Integral de Atención al Deterioro Cognitivo de Extremadura (Pidex), un recurso que consideran imprescindible y cuya ausencia está generando una creciente preocupación entre pacientes, familias y profesionales.

La reivindicación surge tras recibir numerosas consultas y quejas relacionadas con la falta de este servicio en una zona que, recuerdan, continúa alejada de muchos de los recursos sanitarios especializados disponibles en otros puntos de la región.

Mucho más que una terapia

El Pidex es un programa especializado dirigido a personas que presentan alteraciones cognitivas derivadas de distintas enfermedades neurológicas o situaciones clínicas. En él desempeñan un papel fundamental los terapeutas ocupacionales especializados en rehabilitación y estimulación cognitiva, que trabajan de forma coordinada con los servicios de Neurología y Neuropsicología.

Su intervención busca mantener y reforzar capacidades que resultan esenciales para la vida diaria. La memoria, la atención, el lenguaje, la planificación o las funciones ejecutivas son algunas de las áreas que se trabajan durante las sesiones, con el objetivo de preservar la autonomía personal durante el mayor tiempo posible y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Reclamación de la plataforma. / Cedida

Sin embargo, desde la plataforma recuerdan que el programa no está destinado únicamente a personas con enfermedades neurodegenerativas. También atiende a quienes han sufrido un ictus, un traumatismo craneoencefálico, secuelas neurológicas derivadas de tratamientos oncológicos o enfermedades raras que afectan al funcionamiento cognitivo.

"La recuperación o el mantenimiento de estas capacidades puede marcar una diferencia enorme en la evolución de una persona", señalan desde el colectivo.

Cientos de kilómetros cada semana

El principal problema para los vecinos de la Sierra de San Pedro es la distancia. Actualmente, el punto de atención Pidex más cercano se encuentra en Arroyo de la Luz, a unos 70 kilómetros de muchos municipios de la comarca. Esto obliga a numerosos usuarios a realizar desplazamientos frecuentes para poder recibir tratamiento.

La situación se complica aún más porque las terapias suelen desarrollarse dos veces por semana. En la práctica, esto significa que una persona debe recorrer decenas de kilómetros para asistir a una sesión de aproximadamente 45 minutos y regresar posteriormente a su domicilio.

Para pacientes de edad avanzada, personas dependientes o con dificultades de movilidad, estos trayectos se convierten en una carga añadida que afecta tanto a ellos como a sus familias.

"Estamos hablando de cientos de kilómetros cada semana para acceder a un servicio básico", sostienen desde la plataforma.

Una petición respaldada por la Mancomunidad

La reivindicación no es nueva. Según explica el colectivo, la Mancomunidad Sierra de San Pedro ya había solicitado anteriormente la implantación de este recurso para la comarca.

Ante el aumento de la demanda social, la plataforma decidió trasladar nuevamente esta necesidad a la institución, que recientemente ha remitido un escrito a la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura solicitando formalmente la creación de un punto de atención Pidex en el territorio.

En el documento, la Mancomunidad expone las dificultades que sufren actualmente los pacientes para acceder al servicio y pone de relieve la situación periférica de la comarca respecto a otros recursos especializados.

Además, defiende que la implantación de este recurso contribuiría a garantizar la igualdad en el acceso a la atención sanitaria, mejoraría la continuidad asistencial y reforzaría la cohesión territorial en una zona que desde hace años lucha contra la despoblación.

La propia institución ha mostrado también su disposición a colaborar con la Junta en todos aquellos aspectos organizativos o logísticos que puedan facilitar la puesta en marcha del servicio.

Una espera con esperanza

Desde la plataforma valoran positivamente este nuevo paso y consideran que la petición responde a una necesidad real de los vecinos de la comarca. A la espera de una respuesta por parte de la Consejería, el colectivo insiste en que no se trata únicamente de acercar un servicio sanitario, sino de mejorar la calidad de vida de algunas de las personas más vulnerables del territorio.

Porque detrás de cada solicitud hay pacientes que intentan recuperar capacidades perdidas, familiares que buscan apoyo para afrontar el avance de una enfermedad y pueblos que reclaman las mismas oportunidades que cualquier otro lugar de Extremadura.

Y para todos ellos, disponer de un punto Pidex más cerca de casa podría significar mucho más que evitar kilómetros en la carretera.