Suceso
Cortado provisionalmente un carril de la A-66 por varios focos de incendio junto a la vía en Cañaveral
La Guardia Civil investiga si la avería en los neumáticos de un camión pudo originar las llamas
La Guardia Civil ha informado del corte provisional del carril derecho de la autovía A-66, en sentido Gijón, a la altura de Cañaveral, como consecuencia de varios pequeños focos de incendio declarados en las proximidades de la vía a primera hora de esta jornada.
Según la información facilitada, la Central 062 recibió el aviso a las 06.40 horas de este miércoles, alertando de la existencia de varios focos de fuego junto a la autovía. La avería en los neumáticos de un camión podría estar relacionada con el origen de los incendios.
Hasta la zona se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, así como efectivos de bomberos, que trabajan en las labores de extinción.
Como medida preventiva y para garantizar la seguridad vial, se ha procedido al corte provisional del carril derecho de la A-66 en los puntos kilométricos 509 y 492. La Guardia Civil recomienda a los usuarios de la vía circular con precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia presentes en el lugar.
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