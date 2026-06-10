Cortado provisionalmente un carril de la A-66 por varios focos de incendio junto a la vía en Cañaveral

La Guardia Civil ha informado del corte provisional del carril derecho de la autovía A-66, en sentido Gijón, a la altura de Cañaveral, como consecuencia de varios pequeños focos de incendio declarados en las proximidades de la vía a primera hora de esta jornada.

Según la información facilitada, la Central 062 recibió el aviso a las 06.40 horas de este miércoles, alertando de la existencia de varios focos de fuego junto a la autovía. La avería en los neumáticos de un camión podría estar relacionada con el origen de los incendios.

Los agentes de la Guardia Civil en la autovía. / G. C.

Hasta la zona se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico, así como efectivos de bomberos, que trabajan en las labores de extinción.

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Como medida preventiva y para garantizar la seguridad vial, se ha procedido al corte provisional del carril derecho de la A-66 en los puntos kilométricos 509 y 492. La Guardia Civil recomienda a los usuarios de la vía circular con precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia presentes en el lugar.