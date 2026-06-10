Cinco detenidos por el robo continuado de cableado de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata por un valor superior a 18.000 euros

La sustracción de cableado de cobre vuelve a situarse en el centro de la actualidad provincial. La Guardia Civil ha detenido a cinco varones como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado telefónico y de un delito de pertenencia a grupo criminal tras una investigación desarrollada en las localidades de Calzadilla y Moheda de Gata. La actuación permitió recuperar parte del material sustraído y esclarecer unos hechos que ocasionaron daños valorados en más de 18.000 euros.

La operación se inició durante la madrugada del pasado 3 de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presencia de varias personas encapuchadas que caminaban por una vía pública portando una escalera. Este comportamiento levantó las sospechas de los investigadores, que comenzaron a realizar comprobaciones en la zona para determinar si podía estar produciéndose alguna actividad delictiva.

Una furgoneta y varios indicios

Durante las primeras pesquisas, la Guardia Civil localizó una furgoneta estacionada en las inmediaciones del lugar donde habían sido vistos los individuos. La inspección del vehículo permitió averiguar que estaba relacionado con personas que acumulaban numerosos antecedentes por delitos vinculados al robo de cobre.

Efectivos de la Guardia Civil durante la investigación. / Cedida a El Periódico Extremadura

Además, junto a la furgoneta apareció un fragmento de cableado utilizado en líneas telefónicas, un hallazgo que reforzó las sospechas de los agentes.

Ante la posibilidad de que se estuviera produciendo un robo de cableado, se organizó una batida por los alrededores. Durante la búsqueda localizaron varios postes de telecomunicaciones y descubrieron, a unos 200 metros de distancia, diversos tramos de cable telefónico cortados. También encontraron dos montones de revestimientos ya separados del cobre, lo que evidenciaba que el material metálico había sido extraído para facilitar posteriormente su venta.

Nuevo robo en Moheda de Gata

La investigación dio un nuevo giro apenas unas horas después. El 4 de junio, la Guardia Civil recibió un aviso alertando de otro robo de cableado telefónico en la localidad de Moheda de Gata. Según las primeras informaciones, varios individuos encapuchados habían huido a pie tras ser sorprendidos.

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron una gran cantidad de cable telefónico cortado junto a la carretera. Muy cerca apareció un turismo relacionado con la furgoneta detectada la noche anterior.

Herramientas incautadas por la Guardia Civil durante la investigación por robo de cableado telefónico. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las inspecciones posteriores permitieron comprobar que el tendido telefónico entre Moraleja y Moheda de Gata había sufrido cortes a lo largo de aproximadamente tres kilómetros. En distintos puntos se hallaron numerosos fragmentos de cable de alrededor de un metro de longitud, preparados para ser cargados y transportados con facilidad.

Los agentes localizaron además otro vehículo presuntamente utilizado por los sospechosos. En su interior encontraron herramientas compatibles con las empleadas habitualmente para cortar y manipular cableado telefónico.

Cinco detenidos y más de 18.000 euros en daños

Como resultado de las investigaciones, ese mismo día la Guardia Civil se desplazó hasta un establecimiento hotelero cercano donde supuestamente se alojaban los responsables de los hechos. Allí procedieron a la detención de cinco varones.

Según la investigación, los arrestados habrían sustraído cerca de 900 metros de cableado en el término municipal de Calzadilla y alrededor de 1.900 metros en Moheda de Gata. El valor conjunto de los daños ocasionados y del material sustraído supera los 18.000 euros.

A los detenidos se les atribuye la presunta comisión de un delito continuado de hurto de cableado telefónico de cobre y un delito de pertenencia a grupo criminal. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente.

¿Por qué se roba el cobre?

El cobre es uno de los metales más demandados por la industria debido a su elevada capacidad conductora, su resistencia y su facilidad para ser reciclado. Precisamente estas características han convertido este material en un objetivo frecuente para grupos dedicados a la sustracción de cableado eléctrico, ferroviario o de telecomunicaciones.

Tras el robo, el procedimiento habitual consiste en retirar el revestimiento exterior de los cables para separar el metal y venderlo posteriormente como chatarra en circuitos ilegales o a intermediarios que intentan introducirlo en el mercado del reciclaje.

Cable telefónico cortado. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las fuerzas de seguridad advierten de que este tipo de delitos generan perjuicios que van mucho más allá del valor económico del material sustraído. Los robos de cobre pueden provocar interrupciones en las comunicaciones, cortes de suministro, averías en infraestructuras estratégicas y elevados costes de reparación para administraciones y empresas.

Durante los últimos años, el incremento del precio internacional de este metal ha contribuido a aumentar el interés de las organizaciones delictivas por este tipo de sustracciones, especialmente en zonas rurales donde los tendidos de cable recorren largas distancias y resultan más vulnerables.

Un delito que afecta a todo un territorio

Aunque el objetivo de los autores era hacerse con un material de alto valor en el mercado del reciclaje, las consecuencias van mucho más allá de la pérdida económica.

Cada corte en una línea telefónica supone también una alteración de servicios fundamentales para los municipios afectados, especialmente en las zonas rurales donde las comunicaciones continúan siendo una herramienta imprescindible para el día a día.