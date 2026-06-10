Descubre este fin de semana la historia que une a un pueblo de Cáceres y una gran ciudad de Bolivia con el mismo nombre

Santa Cruz de la Sierra volverá a estrechar sus lazos con América Latina a través de una nueva edición de Ecocruz, un proyecto de cooperación cultural que une desde hace años a esta localidad cacereña con la ciudad boliviana con la que comparte nombre. Durante este fin de semana, el municipio acogerá una amplia programación de actividades que combinará conferencias internacionales, patrimonio histórico, folklore, turismo, exposiciones, música y encuentros institucionales.

La iniciativa, organizada bajo el paraguas de las denominadas "Ciudades Hermanas", busca reforzar los vínculos históricos y culturales existentes entre ambos territorios, fomentando además el intercambio de experiencias en ámbitos como el turismo sostenible, la conservación del patrimonio, la identidad cultural y la cooperación internacional.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán participar en un programa que reunirá a expertos, investigadores, representantes institucionales y colectivos culturales procedentes de España y Bolivia.

Tres días de actividades entre historia, cultura y turismo

La programación arrancará este viernes en el Centro de Interpretación de Santa Cruz de la Sierra con la inauguración oficial a las 18:30 horas.

A continuación se celebrará el VI Seminario Internacional Ecocruz, que comenzará a las 19:00 horas con una teleconferencia sobre turismo ambiental en Bolivia impartida por Ernesto Núñez Romero. A las 19:45 horas tomará la palabra Arturo Moscoso para abordar la conservación de sitios ecológicos y, a las 20:30 horas, Eric Soria analizará distintos espacios históricos emblemáticos de Bolivia. La jornada académica concluirá a las 21:15 horas con una conferencia dedicada a la legislación turística boliviana a cargo de Jimmy Frías Vargas, seguida de un acto de confraternización previsto para las 22:00 horas.

Paralelamente, desde las 18:00 horas, la Plaza de España comenzará a albergar el montaje de la feria expositiva vinculada al encuentro.

Congresos históricos y festivales musicales

El sábado arrancará a las 11:00 horas con la apertura de la feria Ecocruz en la Plaza de España. Una hora más tarde, a las 12:00 horas, se celebrará en la sala multiusos de las antiguas escuelas la conferencia inaugural del Primer Congreso de la Ciudad Hispánica, impartida por el historiador Agustín Melchor Terrón.

A las 12:15 horas tendrá lugar la presentación oficial del proyecto Ciudad Hispánica y, posteriormente, a las 12:30 horas, Tomás Sánchez Álvarez ofrecerá una conferencia introductoria sobre este concepto.

La actividad continuará a las 13:15 horas con una mesa redonda en la que participarán especialistas e investigadores vinculados al patrimonio y a la historia local.

Durante la tarde, a las 18:30 horas, se presentará el libro 'Teatro Consciente', del autor Ezequiel Zagasti. El seminario internacional retomará su actividad a las 19:00 horas con una conferencia sobre curiosidades geográficas de Santa Cruz de la Sierra, seguida a las 19:45 horas de una ponencia sobre ecoturismo en Canarias y a las 20:30 horas de una intervención centrada en los valores comunes de la Hispanidad. La clausura del seminario tendrá lugar a las 21:15 horas.

La jornada concluirá con el IV Festival Encuentro de Dos Mundos, que comenzará a las 22:00 horas en el escenario principal y contará con la participación de la bailaora Vicky Duende y del cantante argentino Ezequiel Zagasti.

Patrimonio, folklore y tradición

Las actividades continuarán el domingo con una ruta histórica denominada 'De Cruz en Cruz', que partirá a las 10:00 horas bajo la coordinación de Agustín Melchor Terrón.

A las 10:30 horas se celebrará una misa en honor a la Virgen de Cotoca en la Iglesia de la Vera Cruz. Posteriormente, a las 11:30 horas, la Casa de Nuflo de Chaves acogerá un homenaje con motivo del 508 aniversario del nacimiento del conquistador vinculado históricamente a Santa Cruz de la Sierra.

La Plaza de España volverá a convertirse en epicentro de la actividad con la apertura de la feria entre las 12:00 y las 16:00 horas. A esa misma hora comenzarán las actuaciones de grupos de coros y danzas extremeños.

Uno de los momentos más llamativos llegará a las 13:30 horas con la celebración del Carnaval Cruceño 26, que contará con la participación de representantes del carnaval de Santa Cruz de la Sierra y distintas reinas invitadas procedentes de Bolivia y España. La clausura oficial tendrá lugar a las 16:00 horas.

¿Qué es ECOCRUZ?

Ecocruz es un proyecto de cooperación cultural, turística e institucional nacido para fortalecer los vínculos históricos entre Extremadura y Bolivia. La iniciativa toma como referencia la figura histórica de Ñuflo de Chaves, explorador nacido en la localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra y fundador de la ciudad boliviana a la que dio ese nombre en honor a su pueblo natal.

A lo largo de los años, Ecocruz se ha consolidado como un espacio de intercambio internacional donde convergen patrimonio, historia, turismo, folklore, medio ambiente y cultura. El proyecto promueve además el conocimiento mutuo entre ambos territorios y fomenta iniciativas de cooperación ligadas al desarrollo sostenible, la investigación histórica y la difusión de la identidad cultural compartida.

La celebración se ha convertido en una de las principales citas dedicadas al hermanamiento entre ambos lados del Atlántico, reuniendo cada edición a representantes institucionales, investigadores, artistas y colectivos culturales.

Un puente cultural a ambos lados del océano

Pocos municipios pueden presumir de compartir nombre, historia y vínculos culturales con una ciudad situada al otro lado del océano. Durante tres días, Santa Cruz de la Sierra volverá a convertirse en el punto de encuentro entre Extremadura y Bolivia, demostrando que la historia no solo se conserva en los libros, sino también en las relaciones que continúan vivas siglos después.

Ecocruz ofrece así una oportunidad única para descubrir cómo un pequeño pueblo cacereño y una de las ciudades más importantes de América Latina siguen conectados por un legado común que continúa creciendo a través de la cultura, el patrimonio y el intercambio entre generaciones.