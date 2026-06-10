Expertos mundiales se dan cita en Jarandilla de la Vera para debatir sobre ecosistemas y cambio climático

Jarandilla de la Vera se prepara para convertirse, del 16 al 18 de junio, en un punto de referencia internacional para la ciencia ambiental. Durante tres días, esta localidad cacereña acogerá el XVIII International Meeting Management and Biodiversity Conservation, un encuentro que reunirá a investigadores y especialistas en conservación de distintos países para reflexionar sobre el futuro de los ecosistemas en un contexto de creciente presión climática.

Bajo el lema 'Plant Ecosystem and Integrity: Facing the Resilience Challenge in Protected Areas', el seminario pondrá el foco en uno de los grandes debates de nuestro tiempo: cómo garantizar la resiliencia de los espacios naturales protegidos ante el avance del cambio climático y las nuevas amenazas que afectan a la biodiversidad. La cita refuerza, además, el papel de Extremadura como territorio de diálogo científico internacional en materia de conservación ambiental.

El encuentro tendrá como sede la Residencia Universitaria V Centenario de la Universidad de Extremadura, un espacio que se convertirá en epicentro del intercambio de conocimiento entre expertos en ecología, gestión ambiental y planificación del territorio. Allí se darán cita investigadores procedentes de diferentes ámbitos académicos y profesionales, unidos por un mismo objetivo: mejorar la comprensión y protección de los ecosistemas.

Un foro internacional

La edición de 2026 supone la decimoctava entrega de un seminario ya consolidado como una de las referencias internacionales en su campo. Nacido en 2007 gracias a la colaboración entre la Universidad de Évora y la Universidad de Jaén, el International Meeting Management and Biodiversity Conservation ha evolucionado hasta convertirse en un foro itinerante que ha recorrido espacios naturales y académicos de España, Portugal, Italia, Francia y Andorra.

Ahora, el congreso aterriza en Extremadura, una región marcada por su riqueza ecológica y su diversidad paisajística, para analizar cómo la ciencia puede ofrecer respuestas a algunos de los retos ambientales más urgentes. En este contexto, la elección de Extremadura no es casual: su patrimonio natural la convierte en un escenario especialmente relevante para debatir sobre conservación y sostenibilidad.

Imagen del congreso. / UEx

Durante las jornadas, el comité científico estructurará las ponencias en torno a varios ejes clave. Entre ellos destacan la restauración de hábitats y el seguimiento de la biodiversidad, la conservación de especies y ecosistemas, la gestión del paisaje rural, los impactos ambientales sobre el territorio, la expansión de especies invasoras y el papel de la educación ambiental como herramienta de transformación social.

Biodiversidad

Más allá de su dimensión académica, el encuentro aspira a consolidarse como un espacio de diálogo entre ciencia y gestión, donde investigadores y profesionales puedan compartir experiencias y estrategias. El objetivo final es avanzar en el conocimiento de la resiliencia de los ecosistemas vegetales y en la mejora de la gestión sostenible de las áreas protegidas.

En un momento en el que la biodiversidad se enfrenta a desafíos sin precedentes, Jarandilla de la Vera se prepara para ser, durante tres días, algo más que un enclave geográfico: un laboratorio de ideas donde pensar el futuro de la naturaleza protegida.