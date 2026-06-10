Conoce Cáceres bocado a bocado: cuatro citas para descubrir el territorio desde la gastronomía este junio

La gastronomía, el turismo y la sostenibilidad volverán a encontrarse este mes de junio en varios municipios de la provincia de Cáceres. La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha una nueva propuesta formativa que combinará divulgación, cocina en directo y degustaciones para acercar a la ciudadanía y a los profesionales del sector nuevas herramientas vinculadas a la hostelería sostenible.

La iniciativa, denominada 'Gastronomía y turismo sostenible 360º y demostración culinaria', está impulsada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo' y será desarrollada por la Fundación Restaurantes Sostenibles.

Las jornadas están dirigidas a profesionales de la hostelería, estudiantes, emprendedores y cualquier persona interesada en descubrir cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta de desarrollo sostenible para el territorio.

Cuatro municipios, cuatro encuentros

La programación arrancará el próximo 17 de junio en Puerto de Santa Cruz. La actividad se celebrará entre las 10:00 y las 13:00 horas en el Colegio Público situado en la calle Antonio Sánchez.

Ese mismo día, la iniciativa se trasladará a Navas del Madroño, donde tendrá lugar una segunda sesión entre las 17:00 y las 20:00 horas en las instalaciones de Escuelas Viajeras.

Las actividades continuarán el 18 de junio en Torre de Santa María. El encuentro se desarrollará de 11:00 a 14:00 horas en el edificio de la Mancomunidad.

La última parada será en Alcollarín, donde la jornada se celebrará ese mismo día entre las 19:00 y las 22:00 horas en la terraza-bar del embalse de la localidad.

Una visión integral de la sostenibilidad

La propuesta se articula alrededor de un modelo de sostenibilidad 360 grados que aborda cuatro ámbitos fundamentales: producto, planeta, personas y patrimonio.

A través de charlas divulgativas y demostraciones culinarias, los asistentes podrán conocer estrategias para reducir el desperdicio alimentario, optimizar recursos en cocina, mejorar la eficiencia de los establecimientos hosteleros y reforzar el valor de los productos de proximidad.

La formación combinará teoría y práctica para mostrar ejemplos reales de aplicación tanto en negocios hosteleros como en el ámbito doméstico.

Además, las elaboraciones realizadas durante los showcookings podrán ser degustadas posteriormente por los participantes.

La gastronomía como motor turístico

Uno de los principales objetivos de estas jornadas es poner en valor la gastronomía tradicional como un elemento capaz de generar actividad económica, reforzar la identidad local y atraer visitantes.

Cada vez más viajeros buscan experiencias vinculadas a la cultura gastronómica de los territorios que visitan. Productos locales, recetas tradicionales y formas de producción sostenibles se han convertido en elementos diferenciadores para muchos destinos rurales.

Los organizadores consideran que la gastronomía representa una oportunidad para conectar patrimonio, paisaje y turismo, generando beneficios tanto para productores como para restaurantes, alojamientos y empresas vinculadas al sector.

La participación en los talleres es completamente gratuita, pero se requiere de inscripción previa. Es por ello que desde la organización han puesto un enlace a disposición de las personas interesadas.

El plan 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo'

Estas actividades forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo', impulsado por la Diputación de Cáceres y financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La iniciativa busca convertir la gastronomía en uno de los principales ejes de promoción turística de los territorios integrados en las comarcas de Miajadas-Trujillo, Sierra de Montánchez y Tamuja y Tajo-Salor-Almonte.

Entre sus objetivos destacan la mejora de la competitividad turística, la puesta en valor de productos agroalimentarios locales, la promoción de experiencias gastronómicas sostenibles y el fortalecimiento del vínculo entre paisaje, cultura y alimentación.

El plan contempla además actuaciones relacionadas con la digitalización turística, la formación especializada, la sostenibilidad ambiental y la creación de nuevas experiencias que permitan diversificar la oferta turística de estos territorios rurales.

La estrategia persigue consolidar un modelo lúdico basado en la autenticidad del territorio, la calidad de sus productos y la conservación de sus recursos naturales y culturales.

Cocinar el futuro desde el territorio

La gastronomía forma parte de la identidad de los pueblos, pero también puede convertirse en una oportunidad para construir nuevas formas de desarrollo.

Estas jornadas invitan a mirar más allá de la receta y del plato terminado para descubrir todo lo que existe detrás: productores locales, paisajes, tradiciones y proyectos capaces de generar riqueza sin renunciar a la sostenibilidad. Un camino que demuestra que el futuro del turismo rural también puede cocinarse a fuego lento.