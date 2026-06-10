Tu futuro profesional puede empezar aquí: Montánchez abre el plazo para formarte en una de las industrias clave de Extremadura

La industria agroalimentaria continúa siendo uno de los principales motores económicos de Extremadura y una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo en el medio rural. Con el objetivo de formar a futuros profesionales del sector, el IES Sierra de Montánchez ha abierto el plazo de solicitud para cursar el Ciclo Formativo de Grado Medio de Elaboración de Productos Alimenticios en modalidad dual, una enseñanza que combina la formación académica con la experiencia práctica en empresas.

Las solicitudes podrán presentarse entre los días 2 y 26 de junio, un periodo durante el que los interesados podrán optar a una formación especializada que busca responder a las necesidades reales de una industria clave para la economía regional.

El ciclo se imparte en el IES Sierra de Montánchez bajo el lema "Formación que alimenta tu futuro", una declaración de intenciones que refleja la estrecha relación existente entre esta enseñanza y uno de los sectores con mayor tradición y proyección de Extremadura.

Una formación vinculada al empleo

El sector agroalimentario representa una de las principales actividades económicas de la comunidad autónoma. Industrias relacionadas con la transformación de carnes, productos lácteos, aceites, conservas vegetales, bebidas o productos derivados del cerdo ibérico generan miles de puestos de trabajo en toda la región.

La formación ofertada en Montánchez está diseñada precisamente para preparar a profesionales capaces de incorporarse a estas industrias, cada vez más tecnificadas y sometidas a estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria.

Los alumnos adquieren conocimientos relacionados con los procesos de transformación de materias primas, elaboración de alimentos, control de calidad, higiene industrial, conservación de productos y funcionamiento de instalaciones y maquinaria específica del sector.

Además, la enseñanza permite conocer de primera mano la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, uno de los aspectos fundamentales dentro de cualquier industria dedicada a la producción de alimentos.

Aprender trabajando

Uno de los principales atractivos de este ciclo es su carácter dual. Este modelo educativo combina las clases impartidas en el centro con periodos de formación práctica desarrollados directamente en empresas colaboradoras.

Gracias a este sistema, los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales de trabajo, familiarizarse con el funcionamiento de la industria y establecer un primer contacto con el mercado laboral.

La formación dual se ha consolidado en los últimos años como una de las herramientas más eficaces para facilitar la inserción profesional de los jóvenes, al permitir que las empresas participen activamente en el proceso formativo.

Esta modalidad favorece además que los alumnos desarrollen competencias técnicas y habilidades profesionales adaptadas a las necesidades reales del sector productivo.

Un sector estratégico para Extremadura

La industria alimentaria ocupa una posición destacada dentro de la economía extremeña. Productos como el jamón ibérico, los quesos, el aceite de oliva, los vinos, las frutas transformadas o las conservas forman parte de una actividad que exporta a numerosos mercados nacionales e internacionales.

La creciente demanda de profesionales cualificados ha convertido la formación especializada en una necesidad para garantizar la competitividad de las empresas y el relevo generacional dentro del sector.

En este contexto, iniciativas educativas como la impulsada por el IES Sierra de Montánchez buscan facilitar la incorporación de nuevos trabajadores a una industria que continúa evolucionando gracias a la innovación tecnológica y a la mejora constante de los procesos productivos.

Aprender cómo garantizar la calidad de los alimentos

El ciclo de Elaboración de Productos Alimenticios es un título oficial de Formación Profesional perteneciente a la familia profesional de Industrias Alimentarias. Su objetivo es capacitar a los estudiantes para realizar operaciones de elaboración, conservación, envasado y control de calidad de productos alimentarios, garantizando siempre el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria y protección ambiental.

En la modalidad dual, una parte significativa del aprendizaje se desarrolla dentro de empresas del sector, donde los alumnos participan en procesos reales de producción bajo la supervisión de profesionales y tutores formativos.

Durante el ciclo se trabajan contenidos relacionados con materias primas alimentarias, tecnología de los alimentos, tratamientos de conservación, procesos de elaboración industrial, control microbiológico, trazabilidad, mantenimiento básico de equipos y gestión de la calidad.

Los titulados pueden desarrollar su actividad profesional en industrias cárnicas, lácteas, conserveras, bodegas, almazaras, empresas de bebidas, cooperativas agroalimentarias y otros ámbitos vinculados a la transformación de alimentos.

Formar hoy a quienes elaborarán los alimentos del mañana

Mientras muchos sectores buscan relevo generacional, la industria alimentaria continúa necesitando profesionales capaces de combinar tradición, innovación y conocimiento técnico. La formación que ofrece el IES Sierra de Montánchez abre la puerta a un ámbito con una fuerte implantación en Extremadura y estrechamente ligado al desarrollo de sus pueblos.

Una oportunidad para aprender una profesión con demanda, adquirir experiencia real en empresas y formar parte de una actividad que transforma la riqueza del campo en productos que llegan cada día a miles de hogares.