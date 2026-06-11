Cinco grupos y una misma herencia cultural: la cita que te acercará al alma de la provincia de Cáceres

La música tradicional, los trajes regionales y las danzas populares llenarán las calles de Montehermoso este viernes con motivo de la III Jornada de Folklore de Pueblos Extremeños, una cita que reunirá a agrupaciones procedentes de distintos puntos de la región y que busca seguir difundiendo una de las expresiones culturales más representativas de Extremadura.

La actividad se celebrará a partir de las 19.30 horas en la puerta del Parque Príncipe Felipe, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una muestra de bailes, canciones y tradiciones transmitidas de generación en generación.

La jornada está organizada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias de Montehermoso, con la colaboración del ayuntamiento de la localidad.

Cinco grupos para recorrer la tradición extremeña

El encuentro contará con la participación de cinco agrupaciones folklóricas que representarán distintas comarcas y tradiciones de la región.

Sobre el escenario actuarán Raíces Nuevas, de Alagón del Río; Jóvenes Extremeños, de Moraleja; Las Piconas, de Ceclavín; Coros y Danzas Virgen del Encinar, también de Ceclavín; y Aires Montehermoseños, agrupación anfitriona y una de las principales embajadoras del folklore local.

Cada uno de los grupos ofrecerá un repertorio propio integrado por jotas, rondas, canciones populares y bailes tradicionales que forman parte del patrimonio inmaterial de sus respectivos municipios.

La cita permitirá además conocer la riqueza y diversidad de las manifestaciones folklóricas extremeñas, que varían de una comarca a otra tanto en la música como en la indumentaria o las formas de baile.

Una jornada para preservar la identidad cultural

La III Jornada de Folklore de Pueblos Extremeños nace con el objetivo de mantener vivas unas tradiciones que durante siglos han acompañado celebraciones populares, festividades religiosas y acontecimientos sociales de los pueblos de la región.

En los últimos años, este tipo de encuentros se han consolidado como espacios de intercambio cultural donde las agrupaciones pueden compartir repertorios, experiencias y formas de entender el folklore.

La música tradicional extremeña constituye uno de los elementos más representativos del patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Instrumentos como la guitarra, el laúd, la bandurria, la flauta o el tamboril acompañan desde hace generaciones a bailes tan emblemáticos como las jotas y otros sones populares.

Además, estos encuentros permiten acercar estas manifestaciones culturales a las nuevas generaciones y favorecer su transmisión futura.

El traje de Montehermoso, símbolo internacional

Uno de los elementos más reconocibles del folklore extremeño tiene precisamente su origen en Montehermoso. El tradicional traje montehermoseño y especialmente su característica gorra femenina se han convertido en uno de los símbolos más conocidos de la cultura popular extremeña.

La gorra de Montehermoso, decorada con vivos colores, espejos, cintas y adornos artesanales, es considerada una de las piezas etnográficas más representativas de España y ha protagonizado exposiciones, publicaciones especializadas y muestras culturales dentro y fuera del país.

Su presencia habitual en festivales y encuentros folklóricos contribuye a reforzar la identidad cultural del municipio y a proyectar su patrimonio más allá de las fronteras regionales.

La labor de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias

La organización de esta jornada corre a cargo de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias de Montehermoso, una entidad que desarrolla habitualmente actividades culturales, sociales y formativas dirigidas a fomentar la participación ciudadana y dinamizar la vida asociativa del municipio.

A través de iniciativas como esta jornada folklórica, la asociación contribuye a preservar tradiciones populares, impulsar el encuentro entre colectivos y promover actividades vinculadas a la cultura local y al patrimonio inmaterial.

La entidad mantiene además una estrecha colaboración con otras asociaciones y con el Ayuntamiento de Montehermoso para desarrollar propuestas que favorezcan la convivencia y la participación vecinal.

Un escenario para que la tradición siga sonando

Hay tradiciones que no se conservan únicamente en los libros o en los museos, sino también en la voz de quienes cantan, en los pasos de quienes bailan y en el orgullo de quienes las transmiten. La jornada de este viernes será una nueva oportunidad para comprobar que el folklore extremeño sigue muy vivo, capaz de reunir a pueblos distintos bajo una misma herencia cultural y de recordar que las raíces también se fortalecen cada vez que vuelven a compartirse en público.