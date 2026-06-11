Suceso
Un joven de 26 años resulta herido tras precipitarse desde una altura en Torrejón el Rubio
Se investigan las circunstancias de la caída, sin descartar que el suceso haya tenido carácter laboral
Una persona ha resultado herida de carácter menos grave este jueves tras sufrir una caída desde altura en el término municipal de Torrejón el Rubio, según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, personal sanitario del consultorio médico de Torrejón el Rubio, profesionales del centro de salud de Serradilla y una unidad medicalizada de emergencias para atender a la persona accidentada. Fue trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.
Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre la identidad de la persona afectada. Los servicios sanitarios le prestaron asistencia en el lugar antes de proceder a su atención médica.
Asimismo, el 112 ha señalado que se encuentra pendiente de determinar si el accidente tuvo carácter laboral. Ante esta posibilidad, se ha activado el protocolo correspondiente de la Dirección General de Trabajo para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar si se produjo durante el desempeño de una actividad profesional.
La investigación continúa abierta para aclarar el origen del accidente.
Atropello en Ahigal
Este miércoles también se conoció un accidente que podría ser de carácter laboral. Fue en Ahigal, concretamente en la carretera CC-206 que una la población con Oliva de Plasencia. En este caso, se trató de un atropello de un camión a un varón de 61 años que fue trasladado grave al Hospital Universitario de Cáceres.
Al lugar de los hechos se desplazaron la Guardia Civil, una ambulancia y personal del PAC de Ahigal. Debido a que está pendiente de determinarse si el suceso es de carácter laboral, se activó el protocolo de la Dirección General de Trabajo.
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