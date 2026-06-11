Las necesidades de tu municipio llegan a Bruselas con una petición clara: más poder para las administraciones cercanas al territorio

La Diputación Provincial de Cáceres ha trasladado hasta Bruselas una de las reivindicaciones que considera fundamentales para garantizar el futuro del medio rural: que las administraciones más próximas a la ciudadanía participen de forma activa en la toma de decisiones sobre las políticas europeas que afectan directamente a sus territorios.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha participado este miércoles en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias celebrada en el Comité Europeo de las Regiones. Allí ha defendido el papel de las diputaciones como "herramientas esenciales" para gestionar oportunidades de desarrollo en los municipios y contribuir a que la población pueda seguir viviendo en los pueblos.

El encuentro, organizado por Partenalia, la red europea de Autoridades Locales Intermedias, ha reunido a representantes institucionales de distintos países para analizar el futuro de la Política de Cohesión y del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

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Durante su intervención en una mesa redonda centrada en las pruebas territoriales y los Planes Nacionales y Regionales de Asociación, la vicepresidenta reclamó que las autoridades locales intermedias dejen de ser vistas únicamente como administraciones encargadas de ejecutar fondos y pasen a "formar parte también de los procesos de diseño, planificación y gobernanza de las estrategias europeas".

Los municipios rurales, en el centro del debate

Gutiérrez puso como ejemplo la "experiencia acumulada" por la Diputación de Cáceres en la gestión de proyectos financiados con fondos comunitarios y destacó la capacidad de estas instituciones para actuar como enlace entre Europa y los pequeños municipios.

En este sentido, defendió que las diputaciones "son las administraciones que mejor conocen las necesidades reales de los pueblos" y que esa cercanía les permite identificar con precisión los desafíos y oportunidades de cada territorio. Por ello, consideró imprescindible que Europa cuente con ellas desde el inicio de la planificación de sus políticas y no únicamente en la fase de ejecución.

La vicepresidenta recordó además que provincias como Cáceres afrontan retos específicos derivados de la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la necesidad de garantizar servicios públicos en amplias zonas rurales.

Experiencia en la gestión de fondos europeos

Durante la cumbre también reivindicó la trayectoria de las diputaciones a la hora de transformar necesidades locales en proyectos viables capaces de obtener financiación comunitaria.

Según explicó, estas instituciones llevan décadas "demostrando su capacidad" para convertir demandas ciudadanas en iniciativas concretas que contribuyen a la cohesión territorial y a la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia de la población.

Uno de los planteamientos que más consenso generó durante la jornada fue precisamente la necesidad de incorporar a las autoridades locales intermedias desde las primeras fases de elaboración de los programas europeos, con el objetivo de garantizar que las inversiones respondan realmente a las necesidades de los territorios.

Gutiérrez defendió asimismo "una política europea que sitúe a las personas y al medio rural en el centro de las decisiones", apostando por criterios adaptados a la realidad de cada territorio y por una evaluación de los fondos basada en el impacto real que generan sobre la calidad de vida de la ciudadanía.

Un debate que ya se abrió esta semana en Cáceres

La reivindicación trasladada a Bruselas enlaza con el debate que se abrió días antes en Cáceres durante una jornada organizada por la Diputación Provincial y la Fundación Democracia y Gobierno Local en el Complejo Cultural San Francisco.

El encuentro reunió a representantes institucionales, expertos y responsables del ámbito local para reflexionar sobre el papel de ayuntamientos y diputaciones en un contexto marcado por los desafíos demográficos, la prestación de servicios públicos y la creciente complejidad normativa.

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Durante la inauguración, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, defendió la necesidad de reforzar la autonomía de los gobiernos locales.

A su juicio, tanto ayuntamientos como diputaciones continúan "condicionados por un excesivo nivel de tutela" por parte de otras administraciones, pese a ser quienes mantienen un contacto más directo con la ciudadanía y quienes, especialmente en el medio rural, garantizan buena parte de los servicios públicos esenciales.

La voz de los pueblos en Europa

La participación de la Diputación de Cáceres en Bruselas y el debate desarrollado esta semana en la provincia comparten una misma idea: que las políticas públicas son más eficaces cuando se construyen desde el conocimiento directo del territorio.

Y es que detrás de cada estrategia y programa de desarrollo existen municipios concretos, necesidades reales y personas que esperan soluciones. Y para la Institución Provincial, esa realidad solo puede entenderse plenamente desde las administraciones que conviven cada día con ella.