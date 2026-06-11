Una nueva pista cubierta acercará el deporte al corazón de Belvís de Monroy: "Era algo necesario"

Los vecinos de Belvís de Monroy dispondrán próximamente de una nueva instalación deportiva cubierta. El Ayuntamiento ha formalizado la adjudicación de las obras de la futura pista multideportiva techada, un proyecto que supondrá una inversión de 295.240 euros y que contará con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación permitirá al municipio contar por primera vez con una infraestructura de estas características dentro del núcleo urbano, destinada a la práctica deportiva durante todo el año sin depender de las condiciones meteorológicas. La instalación se ubicará en la avenida Huejotzingo y estará preparada para albergar distintas modalidades deportivas, entre ellas fútbol sala y baloncesto.

Castillo de Belvís. / Ayuntamiento de Belvís de Monroy

La empresa adjudicataria será Domus Fortis S.L., cuya oferta resultó la mejor valorada en el proceso de licitación convocado por el consistorio. En el concurso participaron dos empresas y la adjudicación se resolvió por un importe de 244.000 euros sin IVA, frente a un presupuesto base de licitación de 301.000 euros.

Una instalación muy demandada

El alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, explica que la construcción de esta infraestructura responde a una necesidad que el municipio venía arrastrando desde hace años. "Necesitábamos y precisábamos una instalación de este tipo", señala el regidor, quien destaca que la pista estará equipada con porterías, canastas retráctiles y redes de protección para evitar la salida de balones.

Aunque habitualmente se habla de un pabellón multideportivo, Sánchez matiza que la instalación tendrá unas características particulares. Se tratará de una pista cubierta mediante una gran estructura techada y con cerramientos laterales parciales que protegerán el espacio de juego de la lluvia y el viento. "No es exactamente un pabellón cerrado. Es una pista multideportiva con techo y cerramientos laterales hasta una altura aproximada de tres metros", explica.

Piscina municipal de Belvís. / Ayuntamiento de Belvís de Monroy

La nueva infraestructura permitirá acercar la práctica deportiva al casco urbano. Actualmente, gran parte de las instalaciones deportivas se encuentran en el complejo situado entre Belvís de Monroy y Casas de Belvís, su pedanía, lo que obliga a muchos vecinos, especialmente a los más jóvenes, a desplazarse fuera del pueblo para utilizarlas.

"Los niños tienen que desplazarse hasta el complejo deportivo para poder utilizar algunas instalaciones. Esto va a permitir que dispongan de un espacio dentro del propio municipio", afirma el alcalde.

También para el colegio

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su proximidad al colegio de la localidad, el CRA Río Tajo. La pista se construirá junto al centro educativo y podrá ser utilizada durante el horario escolar para las clases de Educación Física, actividades deportivas y otros eventos organizados por la comunidad educativa.

Según explica Sánchez, esta nueva instalación solucionará algunos de los problemas que surgen durante los meses de otoño e invierno. "Cuando llueve, ahora mismo los alumnos no pueden hacer gimnasia en el patio. Con esta pista podrán realizar sus actividades bajo cubierta", señala.

CRA Río Tajo. / CRA Río Tajo

La instalación también ofrecerá sombra durante los meses más calurosos del año, ampliando las posibilidades de uso tanto para el colegio como para los vecinos.

Según el proyecto técnico, el recinto contará con cerramientos y cubierta aislada, sistema de iluminación, suministro eléctrico y recogida de aguas pluviales, además del equipamiento necesario para el desarrollo de distintas disciplinas deportivas.

Con la formalización del contrato el pasado 5 de junio, el Ayuntamiento da el paso definitivo para poner en marcha una de las inversiones más importantes previstas en materia deportiva en los últimos años. Una actuación que permitirá ampliar la oferta de instalaciones municipales, fomentar la práctica deportiva y dotar al municipio de un nuevo espacio de uso cotidiano tanto para los escolares como para el conjunto de la población.