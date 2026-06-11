El plan más ambicioso de la historia de la Diputación de Cáceres ya es una realidad: aprobado por unanimidad "en tiempo récord"

El plan más ambicioso de la Diputación de Cáceres ya es una realidad. Este jueves la institución provincial ha dado la luz verde definitiva al mayor Plan Extraordinario de inversiones de su historia. El pleno extraordinario de la institución provincial ha aprobado una partida de casi 20 millones de euros (19.998.387 euros, concretamente) destinada a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, un programa que permitirá financiar obras, mejorar infraestructuras municipales y sufragar parte de los gastos corrientes de las administraciones locales.

La aprobación culmina una tramitación que la propia Diputación ha calificado de "tiempo récord" y que permitirá a los municipios comenzar en las próximas semanas los procesos de contratación y ejecución de actuaciones que, en muchos casos, responden a demandas históricas de sus vecinos.

Durante el debate, el vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, recordó que una de las principales características del plan es la autonomía municipal. Cada ayuntamiento ha decidido libremente el destino de los fondos asignados en función de sus necesidades, dentro de un sistema de reparto basado en una cantidad fija según el tamaño de la población y otra variable por habitante.

Inversiones

La fotografía que deja el conjunto de solicitudes permite identificar con claridad cuáles son las prioridades de los municipios cacereños. La mejora de calles y espacios urbanos encabeza el listado de inversiones. En total, 7,5 millones de euros se destinarán a la pavimentación de vías públicas, convirtiéndose en la actuación más demandada por las entidades locales.

La segunda partida más importante corresponde a gasto corriente, que supera los cuatro millones de euros. La normativa del programa establecía que este concepto no podía superar el 35% de la subvención concedida a cada municipio, con el objetivo de garantizar que la mayor parte de los recursos se traduzca en inversiones tangibles.

Galería | La Diputación de Cáceres aprueba en un pleno extraordinario su nuevo Plan de inversiones / Diputación de Cáceres

Las instalaciones deportivas constituyen la tercera prioridad de los ayuntamientos, con una inversión global cercana a los dos millones de euros. A continuación aparecen actuaciones vinculadas a la gestión del patrimonio municipal, que movilizarán más de 1,5 millones; parques y jardines, con 923.439 euros; redes de abastecimiento de agua, con 902.418 euros; y caminos vecinales, que recibirán 871.527 euros.

El alumbrado público absorberá otros 695.712 euros, mientras que las residencias de mayores y los servicios sociales contarán con 423.838 euros. También se contemplan inversiones en ordenación del tráfico y estacionamiento, redes de saneamiento, vivienda, medio ambiente, infraestructuras agropecuarias, gestión de residuos y protección civil.

Precisamente la vivienda constituye una de las principales novedades del programa. Por primera vez, los municipios podrán destinar fondos a la rehabilitación de inmuebles para incorporarlos posteriormente al mercado del alquiler, una medida que busca combatir uno de los principales problemas del medio rural: la dificultad para acceder a una vivienda disponible pese a la existencia de inmuebles vacíos.

Rapidez

García Nicolás destacó durante la sesión la rapidez con la que se ha articulado el plan y la importancia de que los ayuntamientos puedan disponer cuanto antes de los recursos. "Contribuimos a que los ayuntamientos puedan finalizar proyectos ya comenzados importantes para la gente", señaló.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quiso reconocer el trabajo desarrollado por los empleados públicos de la institución provincial y por los propios ayuntamientos. "Su rapidez y disposición han permitido traer este plan al pleno lo antes posible", afirmó.

El programa fue presentado hace apenas unos días en Piornal como la mayor inversión extraordinaria impulsada por la Diputación cacereña. Morales ya defendió entonces que el reparto se había realizado siguiendo criterios objetivos ligados a la población y sin tener en cuenta el color político de los gobiernos municipales. "El dinero no es de los alcaldes ni de las alcaldesas; es de los ciudadanos", manifestó durante aquel acto.

Presentación del Plan de Inversiones / P. P.

La aprobación definitiva permite ahora que comiencen a materializarse inversiones repartidas por toda la provincia. Entre ellas destacan proyectos de renovación de calles, mejora de redes de abastecimiento y saneamiento, construcción y modernización de instalaciones deportivas, acondicionamiento de caminos rurales o actuaciones vinculadas a la conservación del patrimonio municipal.

Apoyo a un proyecto pionero de IA para devolver la voz

El pleno extraordinario abordó además un segundo asunto de marcado carácter social. La corporación provincial aprobó una subvención nominativa de 50.000 euros para la Fundación Primera Fila destinada al desarrollo del proyecto '3VA: Empoderamiento, Voz y Autonomía'.

La iniciativa utiliza inteligencia artificial para devolver la capacidad de comunicación a personas con discapacidad motora severa, afectadas por patologías como la ELA, la parálisis cerebral o las secuelas de un ictus.

La diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, explicó que el sistema se basa en software abierto e inteligencia artificial instalada directamente en los dispositivos de los usuarios. Gracias a esta tecnología, algunas personas ya han conseguido recuperar una voz propia, reconocible y personalizada, permitiéndoles expresar emociones, recuerdos o decisiones cotidianas.

Sheila Martín, durante su turno de palabra. / Diputación de Cáceres

El proyecto, desarrollado en Extremadura, ha alcanzado relevancia internacional tras obtener el tercer premio mundial de Google Iberia entre más de 600 iniciativas procedentes de 47 países.

La financiación aprobada por la Diputación de Cáceres, junto a las aportaciones de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Mérida, permitirá reforzar tanto la atención clínica como la formación de profesionales y familias. Entre las actuaciones previstas figuran la incorporación de personal especializado, asesoramiento técnico, ayudas directas a usuarios y la elaboración de materiales accesibles.

"Lo que queremos es que exista una igualdad real entre todas las personas", concluyó Martín al defender una iniciativa que sitúa a Extremadura en la vanguardia de la innovación social aplicada a la discapacidad.

Con la aprobación de ambos acuerdos, la Diputación movilizará más de 20 millones de euros entre inversiones municipales y políticas sociales, en una jornada plenaria marcada por dos objetivos muy distintos pero complementarios: mejorar los servicios públicos en los pueblos y ampliar las oportunidades de las personas más vulnerables.