La tecnología que hará tu próxima visita más completa, sostenible y personalizada llega a seis nuevos municipios de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres continúa avanzando en el despliegue de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) dentro del proyecto DTI Provincia de Cáceres con una nueva ronda de jornadas presenciales dirigidas a empresas turísticas, equipos técnicos, oficinas de turismo, centros de interpretación, grupos de acción local y representantes institucionales de toda la provincia.

Tras las sesiones online celebradas a finales de mayo, la institución provincial da un paso más en el proceso de implantación de este ecosistema digital con una serie de encuentros formativos diseñados para acercar la herramienta a quienes trabajan diariamente en la gestión y promoción turística del territorio.

De la teoría a la práctica

Bajo el título 'Tu papel en la PID', las jornadas pretenden trasladar el proyecto a la realidad cotidiana del sector turístico provincial. El objetivo es que empresas, profesionales, técnicos y representantes públicos comprendan cómo pueden utilizar las nuevas herramientas digitales para mejorar la promoción de sus recursos, aumentar su visibilidad y tomar decisiones basadas en datos.

La iniciativa forma parte del programa de activación, capacitación y acompañamiento que la Diputación de Cáceres viene desarrollando desde hace meses para facilitar la incorporación de los distintos agentes turísticos al nuevo modelo de gestión inteligente.

Las sesiones se celebrarán los días 16, 17 y 18 de junio en seis puntos estratégicos de la provincia: Brozas, Cáceres, Plasencia, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Trujillo. El contenido será idéntico en todas las convocatorias para que los participantes puedan elegir la ubicación y el horario que mejor se adapte a sus necesidades.

Formación adaptada a cada perfil

Las jornadas combinarán una parte común dedicada a explicar el funcionamiento general de la Plataforma Inteligente de Destino con sesiones específicas adaptadas a los distintos perfiles participantes.

En el caso de las empresas turísticas, los talleres abordarán cuestiones relacionadas con la gestión de información turística, la mejora del posicionamiento digital, la promoción de productos y experiencias, la relación con los clientes y el aprovechamiento de los datos para optimizar estrategias comerciales.

Por su parte, los equipos técnicos y responsables de gestión turística trabajarán aspectos vinculados a la gobernanza inteligente, la planificación de destinos, la estructuración de productos turísticos, la coordinación territorial y el uso de indicadores para mejorar la toma de decisiones.

Además, cada jornada incluirá espacios de encuentro y networking entre participantes con el fin de fomentar la colaboración entre profesionales y entidades vinculadas al sector.

Calendario de sesiones

Las jornadas se desarrollarán durante tres días en distintos puntos de la provincia para facilitar la participación de los profesionales y entidades interesadas. La primera sesión tendrá lugar en Brozas el 16 de junio a las 10:00 horas, mientras que esa misma jornada se celebrará un segundo encuentro en Cáceres a partir de las 17:00 horas.

El programa continuará el 17 de junio en Plasencia, en horario de mañana (10:00 horas), y en Moraleja, por la tarde (17:00 horas). Finalmente, las últimas sesiones se desarrollarán el 18 de junio en Navalmoral de la Mata, a las 10:00 horas, y en Trujillo, desde las 17:00 horas. Para participar será necesario formalizar previamente la inscripción a través del formulario habilitado por la organización.

Un turismo más competitivo y conectado

Desde la Diputación destacan que estas jornadas forman parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la competitividad turística de la provincia mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y procesos de gestión más eficientes.

La finalidad es que empresas y administraciones dispongan de más información para comprender mejor el comportamiento de los visitantes, detectar oportunidades de promoción, mejorar la coordinación territorial y ofrecer experiencias turísticas más adaptadas a las nuevas demandas del mercado.

La iniciativa también busca favorecer un modelo turístico más sostenible y equilibrado, capaz de generar oportunidades económicas en todo el territorio provincial y contribuir al desarrollo de las zonas rurales.

Qué es la Plataforma Inteligente de Destino

La Plataforma Inteligente de Destino (PID) Provincia de Cáceres forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la Diputación de Cáceres dentro del modelo nacional de Destinos Turísticos Inteligentes promovido por Segittur.

Esta herramienta integra información procedente de múltiples fuentes para ofrecer una visión más completa de la actividad turística en la provincia. Entre sus funciones se encuentran la recopilación y análisis de datos sobre visitantes, recursos turísticos, movilidad, ocupación, eventos o comportamiento del mercado.

El plan de la provincia de Cáceres para que tu próxima escapada sea más fácil, cómoda y completa / Cedida a El Periódico Extremadura

La plataforma permitirá a empresas y administraciones acceder a información actualizada para planificar campañas, diseñar productos turísticos, identificar tendencias y mejorar la promoción de los destinos de forma más eficiente. Asimismo, facilitará la creación de un ecosistema digital compartido en el que distintos agentes turísticos puedan colaborar utilizando una base común de información.

Un cambio que ya está en marcha

La transformación digital del turismo ya no es una previsión de futuro, sino una realidad que comienza a implantarse en el territorio. Con estas jornadas, la Diputación de Cáceres busca que la tecnología deje de ser una herramienta reservada a grandes destinos y se convierta también en una oportunidad para los municipios, empresas y profesionales de la provincia.

El reto ahora pasa por convertir los datos en conocimiento útil y ese conocimiento en nuevas oportunidades para atraer visitantes, mejorar la experiencia turística y reforzar la posición de Cáceres como uno de los grandes destinos de naturaleza, patrimonio y cultura del interior peninsular.