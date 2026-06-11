La revista cultural 'Alcántara' se moderniza con un diseño vanguardista y un comité científico internacional

La histórica revista Alcántara, una de las publicaciones culturales más longevas y prestigiosas de Extremadura, inicia una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro. Tras más de ocho décadas ejerciendo como espacio de referencia para las letras, la investigación y el pensamiento crítico en la provincia de Cáceres, la publicación abre su séptima época con una profunda renovación editorial, gráfica y científica bajo la dirección del historiador César Rina Simón.

La presentación del número 99, que marca simbólicamente este nuevo comienzo, tuvo lugar este martes con la participación de la jefa del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres, Ada Salas; el nuevo director de la revista, que toma el relevo de Fernando Ayala, Sigfrido Vázquez, profesor de la Universidad de Extremadura y coordinador del número; y el historiador Esteban Mira Caballos, autor de uno de los trabajos incluidos en la publicación. El acto contó también con la presencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Galería | La revista Alcántara se renueva / Diputación de Cáceres

Rina definió esta nueva etapa como "un empeño colectivo por situarse a la vanguardia de las revistas" y convertir Alcántara en un espacio de referencia para la investigación, la divulgación y la creación contemporánea. La intención, explicó, es ampliar el alcance tradicional de la publicación para convertirla en una plataforma abierta al intercambio de ideas y conocimientos desde Extremadura, pero con una clara proyección internacional.

Renovación

La transformación se aprecia desde la propia apariencia de la revista. El nuevo diseño apuesta por un formato de mayores dimensiones y una propuesta visual más contemporánea, concebida no solo como un soporte de contenidos, sino también como un objeto cultural en sí mismo. Las portadas adquieren además un nuevo protagonismo al convertirse en escaparate de la colección de arte contemporáneo de la Diputación de Cáceres. En este primer número de la nueva etapa, la imagen principal corresponde a una obra escultórica de la artista Ana Hernández del Amo, ganadora del XXV Premio de Artes Plásticas Sala El Brocense.

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Pero la renovación va mucho más allá de lo estético. Uno de los principales objetivos de la dirección es reforzar el carácter académico de la publicación y facilitar su incorporación a los principales índices científicos de referencia. Para ello se ha constituido un comité científico internacional integrado por 25 especialistas de reconocido prestigio y se ha elaborado un código de buenas prácticas que refuerza criterios de calidad, transparencia y paridad.

La nueva estructura editorial se articula en torno a cinco grandes apartados. El primero es un monográfico dedicado en cada número a una temática específica desde las Humanidades y las Ciencias Sociales. A él se suman una sección de estudios de temática libre, que mantiene el vínculo con la historia local y regional; una carpeta artística coordinada por un creador invitado; un espacio reservado para la creación literaria; y una sección de reseñas centrada en publicaciones, exposiciones y tendencias culturales contemporáneas.

Extremadura y América como punto de partida

La primera entrega de esta nueva etapa propone una reflexión colectiva sobre las relaciones entre Extremadura y América, tomando además la idea del viaje como hilo conductor desde perspectivas históricas, culturales y artísticas.

El monográfico ha sido coordinado por el profesor de la Universidad de Extremadura Sigfrido Vázquez y reúne trabajos de investigadores especializados en Historia de América que desarrollan su labor desde la región. Entre ellos figura el historiador Esteban Mira Caballos, académico electo de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, que analiza la evolución de los vínculos entre ambos territorios y plantea nuevas líneas de investigación alejadas de interpretaciones interesadas del pasado.

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Durante la presentación, Vázquez destacó que uno de los propósitos de esta edición es demostrar que "desde Extremadura y la Universidad pública se puede participar en debates internacionales, al mismo nivel, con investigaciones hechas por extremeños desde Extremadura". Por ello, advirtió de que algunos lectores podrían sorprenderse al comprobar que los contenidos no se limitan exclusivamente a asuntos regionales.

La dimensión artística también ocupa un lugar destacado en este número inaugural. La carpeta visual ha sido coordinada por Pablo López, finalista de PhotoEspaña 2025, y reúne propuestas creativas inspiradas en el viaje y el territorio. Entre los participantes figuran nombres de reconocido prestigio como la Premio Nacional de Poesía Chus Pato o el artista Jorge Gimeno.

Con esta profunda renovación, Alcántara busca mantener vivo el legado de una publicación que ha acompañado la vida cultural extremeña durante generaciones, pero adaptándose a los nuevos tiempos. Una apuesta por combinar rigor académico, creación artística y reflexión contemporánea para seguir siendo, casi un siglo después de su nacimiento, un lugar de encuentro para el conocimiento y la cultura.