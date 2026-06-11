"El servicio está, pero cómo llegar ya es problema de cada familia": la odisea de llevar a un padre a rehabilitación desde la Sierra de San Pedro

Antes de la enfermedad de su padre, Irene González no sabía qué era un punto Pidex. Tampoco imaginaba que una sesión de rehabilitación de apenas 45 minutos pudiera obligar a una familia a recorrer cerca de 140 kilómetros por carretera. Pero desde que un pequeño infarto cerebral alteró el habla y algunas capacidades cognitivas de su padre, se sumó a la realidad de muchas familias de la Sierra de San Pedro y dejó de ser una estadística para convertirse en una rutina semanal.

"Hasta que no te toca algo así y tienes que empezar a moverte, no tienes ni idea de las necesidades que tenemos tan lejos", explica.

Su padre sufrió un problema de salud el pasado mes de diciembre. Tras varias pruebas médicas, los especialistas detectaron que había sufrido un pequeño infarto cerebral que le había dejado secuelas relacionadas con la cognición y el lenguaje. La recomendación fue clara: comenzar un programa de rehabilitación cognitiva para intentar recuperar capacidades y frenar el deterioro.

La familia aceptó sin dudarlo, pero lo que no esperaba era descubrir que el tratamiento más cercano se encontraba en Arroyo de la Luz, a unos 70 kilómetros de distancia.

"Nos dijeron que las opciones eran Cáceres o Arroyo de la Luz. Entonces pregunté si había algún transporte, una ambulancia o algún servicio para llegar allí. La respuesta fue que el servicio estaba, pero que cómo llegar era problema de cada familia", recuerda.

Desde entonces, cada sesión implica reorganizar horarios, trabajo y desplazamientos. Irene es autónoma y puede adaptar parte de su jornada, pero reconoce que muchas familias de la comarca no tienen esa posibilidad.

"Yo me puedo cuadrar más o menos, pero hay muchísima gente que no puede. Hay personas trabajando, cuidando familiares o con problemas de movilidad que directamente no pueden asumir estos viajes".

Dos horas de carretera para 45 minutos

Su caso no es una excepción. Detrás de cada trayecto hay pacientes que han sufrido un ictus, personas con Alzheimer, demencias, esclerosis múltiple, tumores cerebrales u otras enfermedades neurológicas que afectan a la memoria, la atención, el lenguaje o la orientación. Para todos ellos existe el Plan Integral de Atención al Deterioro Cognitivo de Extremadura (Pidex), un programa especializado que trabaja precisamente la recuperación y mantenimiento de estas capacidades.

Sin embargo, en la Sierra de San Pedro no existe ningún punto de atención de este tipo. Que el punto más cercano esté en Arroyo de la Luz supone dedicar casi una hora para llegar, asistir a una terapia de aproximadamente 45 minutos y regresar después a casa.

Reclamación de la plataforma. / Cedida

"Son dos horas de carretera para una sesión que dura tres cuartos de hora. Y si fueran dos veces por semana, que sería lo más beneficioso para mi padre, sería todavía más complicado", explica.

La situación ha llevado a la plataforma ciudadana Por un Hospital en la Sierra de San Pedro a reclamar la implantación de un punto Pidex en la comarca. Una petición respaldada también por la Mancomunidad Sierra de San Pedro, que ha trasladado formalmente la solicitud a la Junta de Extremadura.

Solidaridad vecinal

Irene reconoce que antes de vivirlo en primera persona tampoco era consciente de la importancia de este recurso. "Yo tampoco sabía exactamente qué era un punto Pidex hasta que nos hizo falta. Son terapias para trabajar el habla, la memoria, la atención y muchos problemas neurológicos. Cuando te toca de cerca te das cuenta de la cantidad de gente que lo necesita".

Durante una de las sesiones de su padre, la propia terapeuta le comentó que otro vecino de la comarca estaba interesado en acudir y necesitaba ayuda para desplazarse. La solidaridad aparece con frecuencia en estas situaciones, pero también evidencia las dificultades existentes.

"Intentamos ayudarnos unos a otros, pero imagínate. Si tengo que recoger a otra persona, salir antes, esperar una terapia, luego la otra y volver, al final son muchas horas. Y aun así hay gente que se queda sin poder ir".

Un punto Pidex para la comarca

La reivindicación de las familias no pasa por la construcción de grandes infraestructuras. Lo que piden es algo mucho más sencillo. "Lo que reclamamos es una sala y un profesional. Nada más. En Arroyo de la Luz es una habitación pequeña y una terapeuta que hace un trabajo increíble. Nosotros necesitamos algo así en la comarca".

A su juicio, Valencia de Alcántara sería una ubicación lógica para atender a vecinos de localidades como Herrera de Alcántara, Cedillo, Santiago de Alcántara, Membrío o Salorino, entre otras. "Muchísima gente podría beneficiarse. Estoy convencida de que hay personas que no acceden a estas terapias simplemente porque no tienen medios para desplazarse".

La falta de un punto Pidex se suma además a una sensación de aislamiento sanitario que muchos vecinos llevan años denunciando. La distancia a los hospitales de referencia es otro de los problemas recurrentes de la comarca.

Centro de salud de Valencia de Alcántara. / Redacción Médica

"Estamos en la frontera con Portugal y a veces parece que nos hemos quedado en tierra de nadie. No tenemos hospitales portugueses ni tenemos cerca los españoles. Estamos un poco perdidos".

Por eso, cuando escucha las reivindicaciones de la plataforma sanitaria de la Sierra de San Pedro, Irene comprende mejor que nunca el motivo de esa lucha. "Antes no era consciente. Ahora sí. Cuando te toca vivirlo entiendes el trabajo que hacen estas personas y la importancia que tiene reclamar estos servicios".

Mientras tanto, cada semana continúa el mismo ritual. Preparar el viaje, recorrer decenas de kilómetros, asistir a una terapia de apenas 45 minutos y volver a casa con la esperanza de que el esfuerzo merezca la pena.

Porque detrás de la reclamación de un punto Pidex no hay únicamente una cuestión administrativa o sanitaria. Hay familias intentando recuperar palabras olvidadas, mantener recuerdos que se desvanecen y ganar tiempo frente a enfermedades que no entienden de kilómetros, aunque sus tratamientos sí dependan de ellos.