Tres detenidos por hacer un butrón en las instalaciones de una subestación eléctrica en Almaraz (Cáceres)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas después de frustrar un robo con fuerza en las instalaciones de una subestación eléctrica de la localidad de Almaraz (Cáceres). A los detenidos, tres hombres de edades comprendidas entre los 21 y 32 años, se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, en el que emplearon el método del butrón para acceder al interior.

La investigación comenzó cuando los agentes se desplazaron al lugar y observaron un agujero de grandes dimensiones en una pared de la instalación, por lo que verificaron sus inmediaciones en búsqueda de los responsables del butrón.

Además, otros dos agentes, que se encontraban fuera de servicio, localizaron una furgoneta en el término municipal de Almaraz (Cáceres) y a sus ocupantes, quienes estaban ocultando varios objetos.

Una vez que identificaron a los ocupantes del vehículo, comprobaron que portaban varias herramientas y efectos susceptibles de usar en la comisión de este tipo de actos delictivos. Entre las herramientas encontraron una sierra mecánica aún caliente, lo cual indicaba su uso reciente. Además, hallaron varias bufandas tubulares y guantes anti corte.

Por todo ello, los agentes comunicaron a una patrulla de servicio el hallazgo y, con su colaboración, comprobaron que los tres varones identificados estaban presuntamente relacionados con los hechos, por lo que fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales para la correspondiente instrucción de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial. Se les atribuye la supuesta autoría de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Noticias relacionadas

La rápida actuación de los agentes, tanto en la personación en el lugar del incidente como en las labores de identificación, fue crucial para evitar la consumación del robo en las instalaciones de la subestación eléctrica. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.