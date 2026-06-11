Trujillo celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada dedicada al envejecimiento saludable
La plaza Mayor acogerá el próximo 13 de junio un acto abierto al público con la colaboración de instituciones locales y el respaldo de la Embajada de la India en España
Trujillo se prepara para conmemorar el Día Internacional del Yoga con una celebración especial que tendrá lugar el próximo 13 de junio en la Plaza Mayor, reuniendo a ciudadanos, autoridades y amantes de esta disciplina milenaria en torno a un mensaje común de bienestar, salud integral y convivencia. Bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, el evento busca destacar los beneficios que la práctica regular del yoga aporta a la calidad de vida, especialmente en la promoción de un envejecimiento activo, equilibrado y consciente.
La jornada comenzará a las 20:30 horas con la apertura oficial y bienvenida, que incluirá la recepción del público y la presentación del acto. A continuación, a las 20:35 horas, tendrá lugar la presentación de autoridades, con intervenciones de la alcaldesa de Trujillo y de representantes de la Embajada de la India en España.
El momento central del encuentro será la sesión oficial de yoga, prevista para las 20:45 horas. La práctica tendrá una duración aproximada de 45 minutos y seguirá el Protocolo Oficial del Día Internacional del Yoga de la India, incluyendo ejercicios de calentamiento, asanas, técnicas de respiración y concentración, pranayama, relajación y meditación final.
La programación continuará a las 21:50 horas con el acto de clausura y agradecimientos, en el que se reconocerá la colaboración de la Embajada de la India en España y del Ayuntamiento de Trujillo. El evento concluirá oficialmente a las 22:00 horas con la despedida y agradecimiento a todos los participantes.
Además, la organización ha anunciado que los asistentes recibirán como obsequio una camiseta conmemorativa del Día Internacional del Yoga, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración de salud, bienestar y equilibrio entre cuerpo y mente. El acto está organizado por Bharat Padma Yoga y Bharat Te Shayaha, y cuenta con la colaboración del Indian Council for Cultural Relations, el Ayuntamiento de Trujillo, ASEMITRU y el Centro Yogunara.
Con iniciativas como esta, Trujillo reafirma su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y con el acercamiento a tradiciones culturales que fomentan el bienestar físico, mental y emocional de personas de todas las edades. El mensaje que acompañará la jornada será: “Respira, conecta, equilibra, vive”, una invitación a celebrar el yoga como una herramienta accesible para mejorar la salud y la calidad de vida.
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