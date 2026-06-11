Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Trujillo celebrará el Día Internacional del Yoga con una jornada dedicada al envejecimiento saludable

La plaza Mayor acogerá el próximo 13 de junio un acto abierto al público con la colaboración de instituciones locales y el respaldo de la Embajada de la India en España

Participantes de una actividad de Yoga en una edición anterior

Participantes de una actividad de Yoga en una edición anterior / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo se prepara para conmemorar el Día Internacional del Yoga con una celebración especial que tendrá lugar el próximo 13 de junio en la Plaza Mayor, reuniendo a ciudadanos, autoridades y amantes de esta disciplina milenaria en torno a un mensaje común de bienestar, salud integral y convivencia. Bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, el evento busca destacar los beneficios que la práctica regular del yoga aporta a la calidad de vida, especialmente en la promoción de un envejecimiento activo, equilibrado y consciente.

La jornada comenzará a las 20:30 horas con la apertura oficial y bienvenida, que incluirá la recepción del público y la presentación del acto. A continuación, a las 20:35 horas, tendrá lugar la presentación de autoridades, con intervenciones de la alcaldesa de Trujillo y de representantes de la Embajada de la India en España.

El momento central del encuentro será la sesión oficial de yoga, prevista para las 20:45 horas. La práctica tendrá una duración aproximada de 45 minutos y seguirá el Protocolo Oficial del Día Internacional del Yoga de la India, incluyendo ejercicios de calentamiento, asanas, técnicas de respiración y concentración, pranayama, relajación y meditación final.

La programación continuará a las 21:50 horas con el acto de clausura y agradecimientos, en el que se reconocerá la colaboración de la Embajada de la India en España y del Ayuntamiento de Trujillo. El evento concluirá oficialmente a las 22:00 horas con la despedida y agradecimiento a todos los participantes.

Además, la organización ha anunciado que los asistentes recibirán como obsequio una camiseta conmemorativa del Día Internacional del Yoga, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración de salud, bienestar y equilibrio entre cuerpo y mente. El acto está organizado por Bharat Padma Yoga y Bharat Te Shayaha, y cuenta con la colaboración del Indian Council for Cultural Relations, el Ayuntamiento de TrujilloASEMITRU y el Centro Yogunara.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, Trujillo reafirma su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y con el acercamiento a tradiciones culturales que fomentan el bienestar físico, mental y emocional de personas de todas las edades. El mensaje que acompañará la jornada será: “Respira, conecta, equilibra, vive”, una invitación a celebrar el yoga como una herramienta accesible para mejorar la salud y la calidad de vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
  2. Esta feria gastronómica te invita a comer pulpo y marisco gallego sin salir de la provincia de Cáceres
  3. Una cooperativa de Cáceres destapa una estafa de falso aceite de oliva virgen extra tras una denuncia por su mal olor y sabor
  4. Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
  5. Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
  6. La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
  7. El tirón de Oliva de Plasencia: casas nuevas vendidas sobre plano y compradores que llegan de Madrid o el País Vasco
  8. Conoce el pueblo de Cáceres donde cada tarde suena una tradición del siglo XVIII

Casar de Cáceres te ofrece la oportunidad perfecta para cambiar las pantallas por una tarde de deporte al aire libre

Casar de Cáceres te ofrece la oportunidad perfecta para cambiar las pantallas por una tarde de deporte al aire libre

La escapada perfecta para conectar con la naturaleza está a un paso de Monfragüe

La escapada perfecta para conectar con la naturaleza está a un paso de Monfragüe

Ver gratis Romeo y Julieta desde Logrosán: la oportunidad de disfrutar de Shakespeare sin viajar a la capital

Los lagares rupestres de Cabezabellosa: el gran misterio arqueológico que puede cambiar la historia del vino en Extremadura

Los lagares rupestres de Cabezabellosa: el gran misterio arqueológico que puede cambiar la historia del vino en Extremadura

Cinco grupos y una misma herencia cultural: la cita que te acercará al alma de la provincia de Cáceres

Cinco grupos y una misma herencia cultural: la cita que te acercará al alma de la provincia de Cáceres

Unidas por Extremadura denuncia el abandono de Valderrosas por la crisis del agua con arsénico: "Es un serio menoscabo a su dignidad"

Unidas por Extremadura denuncia el abandono de Valderrosas por la crisis del agua con arsénico: "Es un serio menoscabo a su dignidad"

"El servicio está, pero cómo llegar ya es problema de cada familia": la odisea de llevar a un padre a rehabilitación desde la Sierra de San Pedro

"El servicio está, pero cómo llegar ya es problema de cada familia": la odisea de llevar a un padre a rehabilitación desde la Sierra de San Pedro

Una nueva pista cubierta acercará el deporte al corazón de Belvís de Monroy: "Era algo necesario"

Una nueva pista cubierta acercará el deporte al corazón de Belvís de Monroy: "Era algo necesario"
Tracking Pixel Contents