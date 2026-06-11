Unidas por Extremadura denuncia el abandono de Valderrosas por la crisis del agua con arsénico: "Es un serio menoscabo a su dignidad"

Unidas por Extremadura ha mantenido este miércoles por la tarde un encuentro con vecinas y vecinos de Valderrosas, la pedanía de Carcaboso que desde noviembre de 2025 no puede consumir agua del grifo debido a la presencia de niveles elevados de arsénico. Una situación que el diputado Juan Schirinzi ha calificado como un "serio menoscabo a su dignidad", al entender que no se está garantizando "el derecho humano básico y primordial de acceso libre y digno al agua, uno de los recursos básicos que tenemos como seres humanos".

Schirinzi ha subrayado la dimensión estructural del problema, que, según ha señalado, se prolonga desde hace alrededor de 15 años sin que los vecinos fueran plenamente conscientes de su alcance real. En su intervención ha denunciado que "diversas administraciones han ocultado sus problemáticas a los vecinos o directamente no les han dado respuesta", lo que a su juicio ha contribuido a cronificar una situación de abandono en el medio rural.

Vecina de Valderrosas con botellas de agua. / Cedida

El diputado ha ampliado además la mirada a otros municipios extremeños con incidencias similares en el suministro, como Mérida o Lobón, y ha criticado que "hasta que los vecinos y vecinas no empiezan a poner la voz en el cielo no se ofrece una solución".

"Poder abrir el grifo y utilizar el agua corriente"

Desde la propia pedanía, la vecina María Eugenia ha explicado que fue en 2019 cuando Sanidad comunicó la existencia de una alerta que ya advertía de la no aptitud del agua para consumo humano, aunque dicha restricción no se hizo efectiva para la población hasta noviembre de 2025.

Según su relato, fue entonces cuando los vecinos tomaron conciencia de la magnitud del problema. Denuncia además una diferencia de actuación respecto al municipio de Carcaboso, donde "se han aplicado filtros que supuestamente han corregido el problema del arsénico", mientras que en Valderrosas, asegura, aún no se ha materializado una solución eficaz.

Una persona llena un vaso con agua del grifo / E. P.

En estos momentos, la pedanía depende del suministro de agua embotellada, con una dotación de 36 litros semanales por persona. Una cantidad que los vecinos consideran insuficiente para las necesidades cotidianas de un hogar. La propia María Eugenia lo resume en una reivindicación básica: "poder abrir el grifo y utilizar el agua corriente", una petición que se repite como eje central de la protesta vecinal.

Planta de tratamiento en camino

En paralelo, la respuesta institucional avanza en forma de proyecto técnico. El Consorcio MásMedio ha sacado a licitación la construcción de una planta de tratamiento destinada a eliminar el arsénico del sondeo que abastece a la pedanía, con una inversión de algo más de 77.000 euros. La actuación prevé la creación de una pequeña estación de filtrado con sistemas de cloración, filtración por arena y un sistema específico de eliminación mediante hidróxido férrico, además de la adecuación de las instalaciones existentes.

Lugar de la actuación. / Consorcio MásMedio

Mientras el procedimiento administrativo sigue su curso, Valderrosas continúa en una situación de transición incierta: entre la emergencia cotidiana del abastecimiento con garrafas y la espera de una infraestructura que permita recuperar algo tan elemental como el uso normal del agua.