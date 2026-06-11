Valencia de Alcántara y Marvão reafirman su hermanamiento en una multitudinaria celebración del Día de Portugal

Valencia de Alcántara y Marvão volvieron a demostrar este miércoles que la frontera que las separa sobre el mapa apenas existe en la práctica. Las dos localidades hermanadas celebraron conjuntamente el Día de Portugal en un acto celebrado en el Castillo Fortaleza de Valencia de Alcántara que reunió a numerosos asistentes hasta completar el aforo del recinto.

El alcalde valentino, Alberto Piris, calificó la jornada como "un auténtico éxito", destacando tanto la elevada participación como el simbolismo de una cita que volvió a poner de manifiesto los profundos lazos históricos, culturales y sociales que unen a ambos municipios de La Raya.

Alberto Piris, durante su intervención. / Cedida

Ese vínculo quedó reflejado también en el manifiesto institucional leído durante el acto, en el que se recordó una historia compartida que se remonta siglos atrás. De hecho, uno de los momentos centrales de la jornada estuvo dedicado a la conmemoración de los 800 años de la concesión del primer fuero de Marvão, un documento fundamental para comprender la evolución histórica de este territorio fronterizo.

800 aniversario de la I Foral

Lejos de tratarse únicamente de una efeméride administrativa, el fuero otorgado por el rey Alfonso II de Portugal en 1226 supuso un hito decisivo para la organización y consolidación de una zona estratégica en la frontera peninsular. Hasta entonces, los territorios que hoy ocupan Valencia de Alcántara y Marvão compartían una realidad histórica común. La concesión de este documento marcó el inicio de una evolución diferenciada que acabaría situando a cada lado bajo la influencia de dos coronas distintas: Castilla y Portugal.

La programación incluyó además una conferencia "excelente" del catedrático emérito de la Universidad de Évora, Jorge de Oliveira, cuya intervención fue especialmente valorada por los asistentes. La música también tuvo un papel destacado en la celebración gracias a las actuaciones de los grupos rayanos Ferro en Brasa y la Tuna Senior de Marvão, encargados de poner el broche artístico a una jornada concebida como punto de encuentro entre instituciones, vecinos y visitantes de ambos lados de la frontera.

Imagen de asistentes. / Álvaro Rodríguez

La Raya: una frontera más simbólica que física

Más allá de los actos protocolarios, la celebración volvió a evidenciar una realidad que distingue a esta zona de otras fronteras europeas. En La Raya, la línea que separa España y Portugal tiene un carácter mucho más simbólico que real. Valencia de Alcántara y Marvão, separadas por apenas 26 kilómetros, mantienen una estrecha colaboración institucional durante todo el año.

Prueba de ello son las reuniones periódicas que celebran ambos municipios, alternando la sede entre las dos localidades, y en las que trabajan conjuntamente en iniciativas relacionadas con la cooperación transfronteriza, la captación de fondos europeos o la promoción turística y cultural del territorio.

Fotogalería | Algunos pueblos de la Raya portuguesa / El Periódico

Entre los proyectos que actualmente comparten figuran el impulso de la Boda Regia, Fiesta de Interés Turístico Regional que cada verano recrea el enlace entre la infanta Isabel de Portugal y el rey Manuel I, así como la creación de una ruta jacobea que incorpore a Marvão dentro de los itinerarios del Camino de Santiago.

Integradas en la Red de Villas y Ciudades Medievales, Valencia de Alcántara y Marvão continúan fortaleciendo una relación que trasciende las fronteras administrativas y que encuentra en su historia compartida uno de sus principales elementos de identidad. Una alianza que, ocho siglos después de que sus caminos institucionales se separaran, sigue demostrando que ambos municipios tienen mucho más que un pasado en común.