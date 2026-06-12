Del aula a las ruinas: estudiantes de Campo Arañuelo llevan el teatro clásico a Augustóbriga

Las ruinas romanas de Augustóbriga volverán a convertirse este viernes en un escenario al aire libre donde el patrimonio y la educación caminarán de la mano. El Grupo de Acción Local Arjabor (Asociación para el Desarrollo integral de la comarca de Campo Arañuelo y el norte de Los Ibores) ha impulsado la segunda edición de 'Los Mármoles a Escena', una muestra de teatro clásico amateur que reúne a alumnado de distintos institutos de Campo Arañuelo y el norte de Los Ibores en torno a una experiencia cultural que combina interpretación, historia y participación juvenil.

La representación final tendrá lugar este viernes a las 11.00 horas en uno de los enclaves arqueológicos más emblemáticos de la comarca. Allí, los estudiantes pondrán en escena diversos fragmentos de teatro clásico en una función de aproximadamente 90 minutos que servirá de culminación a varias semanas de trabajo y preparación.

La iniciativa forma parte de la estrategia de dinamización cultural que desarrolla Arjabor en el territorio y persigue acercar el legado grecolatino a las nuevas generaciones a través de una metodología práctica y participativa. Para ello, los jóvenes han tomado parte en talleres de interpretación, vestuario y puesta en escena impartidos por profesionales del ámbito artístico y educativo.

Teatro y patrimonio

Más allá de la experiencia teatral, el proyecto busca reforzar el vínculo de los estudiantes con su entorno y poner en valor el patrimonio histórico de la comarca. La elección de Augustóbriga como escenario no es casual. Las conocidas columnas de Los Mármoles, supervivientes de la antigua ciudad romana, se convierten así en un aula abierta donde la historia deja de estudiarse únicamente en los libros para cobrar vida sobre el escenario.

Desde Arjabor destacan que la propuesta pretende fomentar hábitos culturales entre la población más joven, favorecer la convivencia entre centros educativos y fortalecer el sentimiento de pertenencia al territorio a través del conocimiento de su pasado.

La asociación recuerda además el éxito obtenido por la primera edición, una acogida que ha permitido dar continuidad a la iniciativa gracias a la implicación de los institutos participantes, del profesorado y del alumnado, así como al respaldo de distintas entidades colaboradoras.

Con esta segunda edición, 'Los Mármoles a Escena' da un paso más en su consolidación como una de las propuestas culturales más singulares de la comarca. Un proyecto que convierte el patrimonio en escenario, a los estudiantes en protagonistas y a la cultura clásica en una herramienta para conectar pasado y presente en pleno corazón de Campo Arañuelo.