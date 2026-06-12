Brozas fomenta la autonomía entre los mayores de los pisos tutelados

Los residentes de los pisos tutelados de Brozas continúan participando activamente en diversas actividades diseñadas para favorecer su bienestar, mantener sus capacidades y promover un envejecimiento activo.

Entre las propuestas desarrolladas recientemente destacan la elaboración de pulseras artesanales y la creación de plastilina casera, dos iniciativas que combinan entretenimiento, aprendizaje y estimulación funcional.

La actividad de elaboración de pulseras permitió a los participantes trabajar la motricidad fina mediante movimientos precisos de manos y dedos, además de potenciar la coordinación óculo-manual, la concentración y la atención. Esta tarea también favoreció la creatividad y la satisfacción personal al completar piezas elaboradas por ellos mismos.

Por otro lado, la preparación y manipulación de plastilina casera ofreció una oportunidad para estimular las habilidades manuales y sensoriales. Durante el proceso, los residentes ejercitaron la fuerza y movilidad de las manos, siguieron instrucciones para la elaboración de la masa y desarrollaron su imaginación a través del modelado de diferentes formas y figuras.

Desde el equipo de profesionales de los pisos tutelados destacan la importancia de este tipo de actividades, ya que contribuyen a mantener la autonomía personal, reforzar las capacidades cognitivas y favorecer la participación social de los residentes.

Además, estos espacios de convivencia y aprendizaje promueven un ambiente dinámico en el que las personas mayores pueden seguir desarrollando habilidades y disfrutando de experiencias enriquecedoras.

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Con iniciativas como estas, los pisos tutelados reafirman su compromiso con la mejora de la calidad de vida de sus residentes, ofreciendo propuestas que combinan estimulación, participación y bienestar en el día a día.