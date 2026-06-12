¿Cómo será tu municipio dentro de unos años? La provincia de Cáceres ya empieza a buscar respuestas

La Diputación de Cáceres y el Consejo Provincial de Políticas Públicas continúan avanzando en la definición de nuevas líneas de trabajo para afrontar algunos de los principales retos de la provincia. La creación de grupos de expertos en adaptación al cambio climático y digitalización será una de las principales novedades previstas para este año, según se ha puesto de manifiesto durante la reunión mantenida entre el presidente de la Institución Provincial, Miguel Ángel Morales, y el presidente del Consejo, Gabriel Moreno.

El encuentro ha servido para analizar la actividad desarrollada por este órgano consultivo y participativo a lo largo de 2025, así como para definir algunas de las prioridades que marcarán la hoja de ruta de los próximos meses.

Reunión de Miguel Ángel Morales, Diputación de Cáceres, y Gabriel Moreno, presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante la reunión, Moreno presentó el informe anual del Consejo Provincial de Políticas Públicas, correspondiente al ejercicio 2025. El responsable recordó que este órgano actúa como "espacio de participación y consulta" de la Diputación de Cáceres en materia de políticas públicas, integrando a asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, entidades empresariales y otros colectivos representativos de la provincia.

Según explicó, el objetivo del Consejo es "trasladar a la Institución Provincial propuestas de carácter transversal que contribuyan al desarrollo del conjunto del territorio", más allá de los intereses particulares de cada organización participante. El balance recoge tanto las actividades desarrolladas durante el último año como los proyectos impulsados y las iniciativas que continúan avanzando.

Un año marcado por la participación y la inclusión

Entre las actuaciones desarrolladas durante 2025 destaca la celebración de la 'Romería de la Diversidad', una iniciativa surgida a propuesta de colectivos vinculados a la defensa de los derechos LGTBI que ha recorrido distintos municipios de la provincia con el objetivo de visibilizar la diversidad y promover la inclusión social.

Esta actividad se ha consolidado como una de las acciones más representativas impulsadas desde el Consejo, acercando valores de igualdad, respeto y convivencia a diferentes localidades del territorio provincial.

Moreno también destacó la puesta en marcha de un proyecto de sensibilización en materia de seguridad ciudadana y emergencias en el ámbito local. La iniciativa ha estado orientada especialmente a las personas mayores y ha permitido difundir recomendaciones prácticas para actuar ante situaciones de emergencia en el medio rural.

La lucha contra la soledad no deseada

Otro de los proyectos destacados durante el último año ha sido el impulso del 'Observatorio de la Soledad No Deseada de la Provincia de Cáceres', una iniciativa que aspira a convertirse en una referencia para el análisis y la búsqueda de soluciones frente a este fenómeno social.

Según explicó Gabriel Moreno, el observatorio pretende "situar a la provincia como un referente en el estudio de una realidad que afecta cada vez a más personas", especialmente en municipios marcados por el envejecimiento de la población y la despoblación.

El objetivo pasa por recopilar información, analizar las distintas situaciones de aislamiento social existentes en el territorio y plantear propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes sufren soledad no deseada.

Universidad y formación para el medio rural

El balance presentado también recoge los avances del proyecto 'Provincia Universitaria', una iniciativa destinada a acercar el conocimiento y la actividad académica de la Universidad de Extremadura a los municipios de la provincia, especialmente a aquellos con menor población.

La propuesta persigue facilitar que profesorado universitario pueda impartir conferencias, talleres, seminarios y actividades divulgativas en localidades rurales, favoreciendo el acceso al conocimiento y fortaleciendo la conexión entre universidad y territorio.

Reunión de Miguel Ángel Morales, Diputación de Cáceres, y Gabriel Moreno, presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas. / Cedida a El Periódico Extremadura

En materia de empleo y formación, el Consejo ha respaldado además la puesta en marcha de cursos específicos impulsados por la Diputación de Cáceres relacionados con oficios que actualmente presentan una elevada demanda laboral.

Entre ellos figuran especialidades como la carpintería, la albañilería y otros trabajos técnicos que las organizaciones empresariales consideran prioritarios para responder a las necesidades del mercado laboral provincial. Según explicó Moreno, estas iniciativas buscan "complementar la oferta formativa existente" y facilitar la "incorporación de nuevos profesionales" a sectores que demandan mano de obra cualificada.

Mirando hacia el futuro

La reunión también ha servido para avanzar algunas de las líneas estratégicas que marcarán la actividad del Consejo durante los próximos meses.

Según detalló Gabriel Moreno, una de las principales apuestas será la creación de nuevos grupos de expertos especializados en ámbitos considerados clave para el futuro de la provincia.

Por un lado, se plantea la constitución de un grupo centrado en la adaptación al cambio climático, un reto especialmente relevante para un territorio con una importante dependencia de sectores como la agricultura, la ganadería o la gestión forestal.

Por otro, se prevé la puesta en marcha de un grupo específico dedicado a la digitalización, con el objetivo de analizar oportunidades, necesidades y desafíos relacionados con la transformación tecnológica de la provincia.

Reunión de Miguel Ángel Morales, Diputación de Cáceres, y Gabriel Moreno, presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas. / Cedida a El Periódico Extremadura

Estos grupos, contemplados en los estatutos del Consejo, estarán integrados por profesionales y especialistas con conocimientos específicos en cada materia. Su misión será elaborar informes y propuestas que posteriormente serán debatidos y analizados por el Consejo Provincial de Políticas Públicas antes de ser trasladados a la Diputación de Cáceres para su valoración.

Moreno recordó además que el Consejo no es un órgano ejecutivo ni de decisión política, sino un espacio de consulta, análisis y propuesta destinado a enriquecer la toma de decisiones de la institución provincial.

Un órgano para escuchar a la provincia

El Consejo Provincial de Políticas Públicas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales espacios de participación impulsados por la Diputación de Cáceres. Su función consiste en canalizar propuestas, detectar necesidades y trasladar recomendaciones que ayuden a orientar las políticas públicas provinciales.

La presencia de entidades sociales, organizaciones empresariales, sindicatos y colectivos ciudadanos permite incorporar perspectivas diversas sobre cuestiones que afectan al conjunto del territorio y contribuye a generar una visión más amplia de los desafíos que afronta la provincia.

Porque más allá de las inversiones, buena parte del futuro de Cáceres dependerá de su capacidad para escuchar a quienes viven, trabajan y desarrollan proyectos en sus pueblos y ciudades. Y precisamente ese es el papel que busca desempeñar el Consejo Provincial de Políticas Públicas: convertir las inquietudes, necesidades y propuestas de la ciudadanía en herramientas útiles para construir una provincia más cohesionada, participativa y preparada para afrontar los retos del futuro.