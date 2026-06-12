Detenida una trabajadora por sustraer cinco vehículos y 43 catalizadores de una empresa de reciclaje de Campo Arañuelo

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de la sustracción de cinco vehículos y 43 catalizadores en una empresa dedicada al reciclaje y recuperación de vehículos de la comarca de Campo Arañuelo.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los responsables del establecimiento, quienes alertaron de la desaparición de varios vehículos y de decenas de catalizadores almacenados en sus instalaciones.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se produjeron durante un fin de semana en el que los propietarios no se encontraban en la empresa. A su regreso detectaron la falta del material y de los vehículos, por lo que pusieron los hechos en conocimiento de los agentes.

A partir de ese momento se puso en marcha una investigación en la que se llevaron a cabo inspecciones oculares, toma de declaraciones y análisis de la información recabada. Las pesquisas permitieron centrar las sospechas sobre una mujer que desempeñaba funciones de encargada en el establecimiento y que contaba con acceso habitual a las instalaciones, además de disponer de las llaves de la empresa.

43 catalizadores

Los investigadores concluyeron que los 43 catalizadores sustraídos habrían sido transportados utilizando una furgoneta de la propia empresa para su posterior venta en distintos establecimientos dedicados a la gestión de residuos metálicos situados fuera de la provincia de Cáceres.

Imagen de los catalizadores robados. / Guardia Civil

Con los indicios y pruebas obtenidos durante la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención de la mujer como presunta autora del hurto de los cinco vehículos y de los 43 catalizadores.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado competente de Navalmoral de la Mata.

La operación ha permitido recuperar la totalidad de los vehículos sustraídos, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance de las operaciones realizadas con el material denunciado.