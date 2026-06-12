Victorino Martín, referente del toro de lidia: "La tauromaquia atraviesa una etapa de recuperación sobre todo gracias al creciente interés de los jóvenes"

La situación actual del campo cacereño y las medidas para garantizar su continuidad han llegado este viernes a la capital cacereña con el I Encuentro Territorial de la Red Ganadero-Cárnica de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una cita centrada en uno de los grandes retos del sector primario.

Bajo el título "El futuro de la ganadería desde el ámbito local: relevo generacional y continuidad de las explotaciones", la jornada se planteó como un espacio de análisis, diálogo y escucha activa sobre las dificultades y oportunidades que condicionan hoy la incorporación de nuevas personas a la actividad ganadera.

El encuentro reunió a representantes de entidades locales, agentes del territorio, organizaciones del sector y profesionales vinculados directamente a la ganadería, con la intención de poner sobre la mesa una realidad que preocupa especialmente al mundo rural. La continuidad de muchas explotaciones depende ya no solo de la rentabilidad o de la evolución de los mercados, sino también de la capacidad del territorio para atraer y sostener nuevos perfiles dispuestos a seguir ligados a esta actividad.

Respaldo institucional

La inauguración sirvió también para escenificar el apoyo institucional a una red que, pese a su corta trayectoria, ha ganado peso dentro del debate sobre el futuro del campo. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, defendió que la ganadería sigue siendo una actividad "importantísima" para las provincias rurales y situó a Cáceres como parte de esa España interior que encuentra en el sector primario uno de sus principales motores económicos y sociales.

Morales vinculó además el respaldo a la ganadería con la necesidad de mantener población y sostener la vida en los pueblos, y enmarcó la participación de la institución provincial en este tipo de encuentros dentro de esa responsabilidad. A su juicio, iniciativas como esta permiten reforzar un sector decisivo para el empleo, la economía y la cohesión territorial, y justifican la implicación activa de la Diputación en la red a través del área que dirige la diputada Angélica García.

El presidente provincial recordó también que la Diputación viene defendiendo el sector desde distintos frentes, incluida su apuesta por razas y cabañas emblemáticas como el ovino, el vacuno, la blanca cacereña o el toro de lidia, a los que atribuyó un papel importante tanto en la identidad provincial como en la generación de actividad económica en el medio rural.

Una red para dar voz al sector

El presidente de la Diputación de Ávila y responsable de la red, Carlos García situó el encuentro dentro de una estrategia más amplia: dar visibilidad y capacidad de interlocución a uno de los sectores estratégicos del mundo rural.

García explicó que la red nació con la voluntad de poner el foco sobre los problemas más urgentes que afronta hoy el sector primario. Entre ellos citó la falta de relevo generacional, la necesidad de avanzar en la simplificación de los trámites administrativos, el acceso a una financiación ajustada a las necesidades reales de las explotaciones y la revisión de determinadas exigencias medioambientales que, a su juicio, dificultan la creación o ampliación de industrias cárnicas.

Pero junto a esa labor reivindicativa, defendió también la necesidad de que la red esté presente en los espacios donde se toman decisiones. En ese sentido, avanzó que la víspera se había adoptado un acuerdo para instar a la Junta de Gobierno de la FEMP a reforzar la presencia de la propia federación en los órganos sectoriales de agricultura y ganadería a nivel nacional. El objetivo, sostuvo, pasa por hacer oír la voz del municipalismo en un debate que afecta de lleno al presente y al futuro del territorio.

Actualmente, la red agrupa a más de cien entidades, entre ellas cerca de 20 diputaciones provinciales y más de 80 ayuntamientos, las cuales trabajan, en su totalidad, de forma coordinada FEMP. En esa labor, García añadió que "no caben siglas ni ideologías, sino una defensa compartida de las personas que viven del campo y mantienen vivos los pueblos".

Del diagnóstico a las propuestas

La jornada contó también con la intervención del secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, Luis Martínez-Sicluna, que enmarcó la creación de la red en la apuesta que la FEMP ha mantenido desde hace años por un sector que considera esencial para vertebrar el mundo rural y, con él, buena parte del país. En este sentido, destacó que ese trabajo se ha visto reforzado con la participación, como entidad colaboradora, del foro ganadero-cárnico, que agrupa a las seis interprofesionales del sector.

Según explicó, durante este tiempo la red ha centrado una primera fase de trabajo en escuchar a los municipios, a través de dos macroencuestas que han permitido perfilar con mayor claridad cuáles son los principales problemas que afectan hoy al sector: el relevo generacional, la complejidad administrativa, las dificultades de acceso a la financiación y la necesidad de mejorar la imagen social de la actividad ganadera.

A partir de ese análisis, la red se dispone ahora a entrar en una segunda etapa, centrada ya en la formulación de propuestas concretas. Entre las actuaciones previstas para este año, Martínez-Sicluna avanzó la elaboración de un mapa de iniciativas en favor del sector ganadero-cárnico, así como la puesta en marcha de un observatorio de barreras, concebido como un instrumento para detectar los obstáculos que dificultan la continuidad y el desarrollo de las explotaciones.

Entre esas dificultades, citó como ejemplo la gestión de los purines, una cuestión que afecta de forma directa a la viabilidad de muchas explotaciones y que, a su juicio, exigirá propuestas específicas ante las comunidades autónomas para garantizar una solución realista y compatible con el mantenimiento de la actividad.

La voz del toro de lidia

La jornada incorporó también la visión de Victorino Martín, una figura especialmente relevante dentro del ámbito del toro de lidia, que aportó la perspectiva de un subsector muy golpeado en los últimos años. Martín, ganadero de bravo afincado en Extremadura desde los años 60, recordó que la pandemia supuso un punto crítico para estas explotaciones.

Explicó que aquel periodo fue especialmente duro para los ganaderos de bravo, con casos de profesionales que se vieron obligados a sacrificar vacas y toros y otros que tuvieron que endeudarse para sostener una actividad que durante cerca de dos años apenas generó ingresos, pese a que los gastos diarios se mantenían intactos.

Frente a aquel escenario, defendió que el mundo del toro atraviesa ahora una etapa de recuperación y de nuevo impulso. Señaló que las plazas están registrando una importante respuesta del público, con llenos en ferias destacadas y un aumento del número de abonados, especialmente visible en Madrid.

Además, destacó el creciente interés de los jóvenes por la tauromaquia, tanto en su vertiente de plaza como en el ámbito del festejo popular, como un fenómeno en plena expansión.

Un debate desde lo local

Uno de los ejes de la jornada se centró en las decisiones y trayectorias de quienes habían optado por incorporarse o permanecer en la actividad ganadera. Ese análisis permitió poner el foco en los motivos que explican por qué algunas personas siguen apostando por el campo, pese a las dificultades, y también en las razones que frenan a otras a la hora de dar ese paso.

Otro de los asuntos abordados fue el papel de las mujeres en la continuidad y liderazgo del sector ganadero, así como la contribución de la población inmigrante al sostenimiento de la actividad. En un contexto de envejecimiento, falta de relevo y pérdida de población en muchas comarcas, ambas cuestiones aparecieron como elementos ya inseparables del presente y del futuro del sector.

El enfoque del encuentro quiso situar el problema en una escala concreta y próxima, la del ámbito local, donde muchas veces se perciben antes que en ningún otro nivel las dificultades para mantener abiertas las explotaciones y asegurar su continuidad.

En ese marco, la intención del foro no fue únicamente describir un problema conocido, sino avanzar en la búsqueda de respuestas eficaces apoyadas en la experiencia directa de quienes viven y trabajan en el sector.

Buenas prácticas

Otro de los objetivos del encuentro fue recoger información útil para los trabajos que viene desarrollando la propia Red Ganadero-Cárnica. Las conclusiones extraídas durante la jornada servirán de base para la elaboración de un diagnóstico sobre el papel de las entidades locales en la continuidad de las explotaciones y para la identificación de buenas prácticas transferibles a otros territorios.

La cita celebrada en Cáceres dejó así una fotografía nítida del momento que atraviesa el sector: preocupación por el relevo, exigencia de más capacidad de decisión y voluntad de pasar del diagnóstico a las soluciones.

Porque detrás de cada explotación no solo hay producción o cifras. Hay empleo, territorio y una red de vida rural que, para seguir en pie, necesita menos obstáculos y más futuro.