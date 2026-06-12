Jaraíz de la Vera acogerá un taller para acercar la digitalización logística a las empresas de La Vera

La transformación digital llegará este mes al tejido empresarial de La Vera de la mano de una jornada especializada que permitirá a empresarios, autónomos y profesionales conocer las últimas herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión logística y la cadena de suministro.

La iniciativa, organizada por la Oficina Acelera Pyme de CREEX en Cáceres junto al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, contará con la participación de la empresa T4CL, especializada en soluciones logísticas y digitalización empresarial. El encuentro se celebrará el próximo 24 de junio, a partir de las 11.00 horas, en las dependencias municipales de Jaraíz de la Vera.

Bajo el título 'Logística Digital: Sistema de Gestión de Almacenes', la jornada tiene como objetivo acercar a las empresas de la comarca herramientas que les permitan mejorar su competitividad, optimizar recursos y aumentar la eficiencia de sus procesos productivos y de distribución.

Durante la sesión se presentarán soluciones tecnológicas basadas en Sistemas de Gestión de Almacenes (SGA) y plataformas ERP especializadas, capaces de integrar todas las fases de la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega final de los productos.

Logística Digital: Sistema de Gestión de Almacenes / CREEX

Los especialistas de T4CL mostrarán ejemplos reales de implantación de estas tecnologías en distintos sectores económicos, especialmente en ámbitos industriales, agroalimentarios, logísticos y de distribución. Entre los aspectos que se abordarán destacan la gestión de aprovisionamientos, el control de lotes y caducidades, la trazabilidad de los productos, la automatización de procesos productivos, la gestión de mercancías y la optimización de rutas de reparto.

Asimismo, los participantes podrán conocer herramientas destinadas a mejorar la coordinación entre diferentes áreas de una empresa, como almacén, producción, facturación, cobros o atención al cliente, con el objetivo de obtener una visión global de la actividad y favorecer una gestión más eficiente de los recursos.

Networking

La jornada incluirá además un espacio de networking para facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales, responsables de operaciones y representantes empresariales de distintos sectores de la comarca, fomentando nuevas oportunidades de colaboración y digitalización.

Desde la Oficina Acelera Pyme de CREEX destacan que este tipo de iniciativas buscan acercar la innovación tecnológica al tejido empresarial extremeño y reducir la brecha digital, especialmente en el ámbito rural. El objetivo es que las empresas dispongan de herramientas que les permitan ganar productividad, competitividad y capacidad de crecimiento en un entorno económico cada vez más digitalizado.

Las Oficinas Acelera Pyme forman parte de un programa impulsado por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y cuentan con financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para apoyar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.