Luis Miguel Núñez, alcalde de Jaraíz de la Vera, advierte de la caída económica si se endurece la regulación del tabaco: "Si cae el cultivo, cae el pueblo"

La revisión de la normativa europea sobre el tabaco ha comenzado a movilizar a una de las comarcas donde este cultivo sigue siendo una pieza clave de la economía local. El alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez, participó este viernes en una recogida de apoyos en la calle con el objetivo de animar a vecinos y productores a participar en la consulta pública abierta por la Unión Europea sobre la futura regulación del sector.

La iniciativa forma parte del proceso de revisión de la Directiva de Productos del Tabaco, una normativa que marcará las reglas del juego para los próximos años y que podría tener consecuencias directas sobre la producción tabaquera en zonas como La Vera.

Durante el acto, el regidor quiso lanzar un mensaje de advertencia sobre el impacto que, a su juicio, tendría un endurecimiento de la regulación para los municipios que dependen de este cultivo. "Si cae el cultivo del tabaco, caen empleos, comercios, servicios y acaba cayendo el pueblo entero", afirmó Núñez, quien defendió el peso que la actividad tabaquera mantiene en la economía de la comarca.

El alcalde recordó que el tabaco continúa siendo uno de los principales motores económicos de numerosos municipios veratos, donde cientos de familias dependen de forma directa o indirecta de un sector que genera empleo en el campo, en las industrias de transformación y en numerosos servicios asociados.

Endurecimiento de las políticas comunitarias

La consulta impulsada por la Comisión Europea permitirá a ciudadanos, organizaciones y administraciones trasladar sus opiniones sobre la futura regulación. El debate aborda cuestiones relacionadas con la producción, comercialización y publicidad de los productos del tabaco, en un contexto de creciente endurecimiento de las políticas comunitarias en materia de salud pública.

Jaraíz se moviliza. / Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera

Desde Jaraíz de la Vera consideran fundamental que la voz del territorio esté presente en este proceso. Por ello, durante la jornada se informó a los vecinos sobre los mecanismos habilitados para participar y se animó a presentar aportaciones a través del portal oficial de la Comisión Europea antes de que finalice el plazo establecido.

La movilización refleja la preocupación existente en una comarca donde el cultivo del tabaco sigue siendo mucho más que una actividad agrícola. Para numerosos municipios de La Vera representa una fuente de empleo, riqueza y fijación de población en el medio rural, factores que explican la inquietud con la que se sigue cualquier cambio normativo que pueda afectar al futuro del sector.