La Raya se refuerza con un encuentro en Villamiel para que tú encuentres más futuro en el territorio cacereño

La Diputación de Cáceres, junto con Aldeas y Conjuntos de La Raya cacereña y Aldeias Históricas de Portugal, celebra este viernes la jornada 'La Raya que nos une: convivencia y cooperación transfronteriza', un encuentro que reúne a representantes institucionales, asociaciones, empresas y agentes del territorio con el objetivo de afianzar los vínculos entre ambos lados de la frontera y seguir avanzando en iniciativas comunes entre España y Portugal.

Bajo el lema "Compartimos territorio, historia y futuro", la convocatoria vuelve a poner el foco en la cooperación como herramienta útil para afrontar retos compartidos y aprovechar las oportunidades de un espacio unido por la cercanía, la memoria y las relaciones humanas.

Primera parada en Portugal

La jornada ha arrancado en la localidad portuguesa de Idanha-a-Velha, donde los participantes han podido conocer de cerca el patrimonio de una de las aldeas históricas más reconocidas del país. La visita ha estado vinculada además a experiencias relacionadas con la producción de aceite de oliva y con el aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio, en una línea que conecta patrimonio, paisaje y actividad económica.

El programa ha incluido el paso por un olivar ecológico y por las instalaciones de Azeites Egitânia, donde se ha celebrado una degustación centrada en el potencial del oleoturismo.

Foro abierto en Villamiel

Tras ese primer bloque, la actividad se ha trasladado a Villamiel, donde se desarrolla el foro abierto sobre el modelo de cooperación transfronteriza. En ese espacio, expertos y responsables de distintos proyectos analizan experiencias previas y nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo la colaboración entre ambos lados de la frontera.

La programación contempla también una mesa específica sobre el llamado 'Camino del oro líquido', en la que productores, restauradores y profesionales del sector profundizan en el aceite de oliva como elemento de identidad compartida y como posible eje de desarrollo económico y turístico. La jornada concluirá con una visita a Trevejo, uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la Sierra de Gata.

La iniciativa se enmarca, además, en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sierra de Gata-Las Hurdes-100% Cultura e Identidad y Ecoturismo', cofinanciado con fondos NextGeneration EU y la propia Diputación Provincial. De este modo, la cita no se plantea como un encuentro aislado, sino como una pieza más dentro de una estrategia más amplia de cooperación, promoción territorial y valorización del patrimonio fronterizo.

Dos redes con una misma mirada

La colaboración que ahora se visualiza en Villamiel e Idanha-a-Velha se apoya en una estructura que lleva años tomando forma. Por un lado, Aldeias Históricas de Portugal agrupa 12 aldeas históricas del interior de la región Centro, entre ellas Idanha-a-Velha, Monsanto, Sortelha o Almeida, y se ha consolidado como una de las grandes marcas patrimoniales y turísticas del país vecino. Por otro, la Red de Cooperación Aldeas y Conjuntos de la Raya Cacereña quedó formalmente conformada en 2024 e integra municipios y núcleos de Sierra de Gata y Las Hurdes, con localidades como Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, San Martín de Trevejo, Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel, Trevejo, Ovejuela o Martilandrán, entre otras.

La relación con la Diputación de Cáceres ha sido clave en ese proceso. La Institución Provincial ha impulsado la construcción de esta red cacereña tomando como referencia la experiencia portuguesa y con la vista puesta en una futura red transfronteriza de aldeas históricas de La Raya. Ya en 2022, una delegación cacereña se desplazó a Portugal para conocer sobre el terreno el funcionamiento de las aldeas históricas lusas y avanzar en una hoja de ruta conjunta basada en la sostenibilidad de los espacios urbanos históricos y de sus entornos paisajísticos.

Proyectos compartidos

Entre los proyectos desarrollados conjuntamente destaca Terpat, promovido en el marco de la cooperación transfronteriza y orientado a la construcción de esa red compartida. De ese trabajo surgió una de las actuaciones más visibles: la ampliación de la GR22, la gran ruta de las aldeas históricas portuguesas, para convertirla en un itinerario transfronterizo y extenderla hacia la provincia cacereña.

Esa ampliación añadió unos 300 kilómetros al recorrido y reforzó su proyección como producto de turismo sostenible y patrimonial. En 2024, además, la Diputación de Cáceres firmó un protocolo de cooperación con la asociación portuguesa y se adhirió a la marca GR22 para identificar y señalizar los senderos que enlazan las aldeas históricas cacereñas.

La jornada de este viernes vuelve a insistir en esa idea de fondo: que la frontera puede entenderse menos como una línea de separación y más como un territorio compartido. De esta manera, España y Portugal vuelven a encontrarse en un espacio donde el patrimonio, la economía local y la identidad común avanzan de la mano.

Y en ese camino, Villamiel, Idanha-a-Velha y Trevejo funcionan este viernes como tres paradas de una misma conversación que mira al pasado para seguir construyendo futuro.