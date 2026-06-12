20 startups para combatir la despoblación desde el territorio: "Queremos demostrar que el medio rural puede ser el lugar donde construir tu vida"

La cuenta atrás ya está en marcha. La nueva edición de Startup Weekend, organizado por Diputación Impulsa, llega este mes de junio a la provincia de Cáceres. Este año se celebra en Hervás, donde startups, profesionales, emprendedores y personas con ideas innovadoras procedentes de distintos puntos de España y Portugal se reunirán del 19 al 21 de junio.

Durante tres jornadas, los participantes trabajarán en equipo, compartirán conocimientos, desarrollarán proyectos y establecerán contactos en un entorno pensado para favorecer la creatividad, la innovación y la colaboración. El programa incluirá dinámicas de grupo, sesiones de trabajo colaborativo y actividades dirigidas a impulsar el talento emprendedor y a convertir ideas en iniciativas viables.

Pero detrás de esta cita hay un planteamiento más amplio. Startup Weekend nace de una de las líneas de trabajo de Diputación Impulsa, un proyecto contra la despoblación que ejecuta la Cámara de Comercio de Cáceres, financiado por la Diputación Provincial y en colaboración con la Red Extremeña de Desarrollo Rural.

Un proyecto contra la despoblación

El director de Diputación Impulsa, Luis González, enmarca esta actividad dentro de una estrategia que busca "combatir la despoblación desde varios frentes". Por un lado, el programa trabaja en la atracción de proyectos de vida, asesorando a futuros pobladores interesados en instalarse en la provincia. Por otro, impulsa proyectos de emprendimiento y también iniciativas de inversión, con la creación de un pequeño grupo inversor orientado a apoyar propuestas que quieran desarrollarse en el territorio cacereño.

Esa misma filosofía explica el sentido del retiro emprendedor de Hervás. La intención no es solo reunir durante un fin de semana a personas con perfil innovador, sino mostrarles de forma directa que el medio rural puede ser un lugar realista para poner en marcha una empresa, desarrollar un proyecto profesional y también construir una vida.

Hervás como escaparate

El encuentro servirá así para dar a conocer las oportunidades que ofrece la provincia de Cáceres y, especialmente, sus pueblos, como espacios donde pueden salir adelante proyectos innovadores, sostenibles y con capacidad para generar empleo y riqueza. González defiende que esta inmersión permite a los asistentes conocer de primera mano no solo las posibilidades de negocio, sino también "las condiciones para vivir en el medio rural y desarrollar allí iniciativas plenamente factibles".

Dentro de la rama de emprendimiento, Diputación Impulsa ha desplegado otras acciones como el podcast Cáceres Talk, disponible en YouTube, y dos eventos presenciales vinculados a ese formato: uno dedicado al emprendimiento femenino en Navalmoral de la Mata y otro centrado en el emprendimiento +45 en Coria. El retiro de startups es la última de esas actividades y, probablemente, la más intensiva.

20 startups seleccionadas

Para esta edición se han seleccionado 20 startups, de las que solo un 10% proceden de Portugal. Los proyectos llegan desde lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o La Rioja, y se mueven en sectores como la inteligencia artificial, las smart cities, el agrotech, la ehealth y la energía. Antes de cerrar el proceso este jueves, más de 50 personas se habían puesto en contacto para solicitar información y una treintena había formalizado ya su inscripción en estas jornadas de inmersión en el ecosistema de emprendimiento de Diputación Impulsa.

El crecimiento del interés confirma la consolidación del formato. Aunque la pasada edición sí logró llenarse, el primer año ni siquiera se completaron todas las plazas. Ahora, además de aumentar la demanda, también ha subido el nivel y la especialización de los proyectos que quieren participar.

Impacto en el territorio

La cita tiene también una dimensión económica inmediata para el municipio que la acoge. González subraya que todas las actividades vinculadas al encuentro se contratan en la propia localidad. El transporte, la hostelería, los alojamientos o la restauración se canalizan hacia empresas del municipio o del entorno, de modo que el impacto no se limita al debate emprendedor, sino que se traduce también en "movimiento económico" durante esos días.

El evento se celebró anteriormente en Alcántara y el año pasado en Guadalupe. Ahora recala en Hervás siguiendo esa lógica de rotar por enclaves con riqueza cultural, patrimonial y natural, capaces de ofrecer una experiencia más completa. De hecho, desde la organización ya estudian nuevas sedes para futuras ediciones.

Además, el balance deja un dato que para el programa tiene especial valor: de las dos convocatorias anteriores, tres proyectos acabaron instalándose en la provincia de Cáceres. No son cifras masivas, pero sí resultados concretos en una estrategia que mide el éxito en términos de arraigo y nuevas oportunidades para el territorio.

Hervás será durante tres días un laboratorio de ideas. Pero también algo más: una pequeña demostración de que, en un pueblo, una conversación puede acabar convirtiéndose en empresa, un fin de semana en un cambio de rumbo y una visita en la primera piedra de un nuevo proyecto de vida.