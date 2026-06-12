Vecinos de Huertas de la Magdalena denuncian el abandono de la carretera y alertan del riesgo de incendio

Vecinos de la pedanía de Huertas de la Magdalena han vuelto a reclamar al Ayuntamiento actuaciones urgentes de limpieza, desbroce y mantenimiento en la carretera principal y en las callejas del entorno. Denuncian que, como ocurre cada año, la vegetación acumulada reduce la visibilidad para vehículos y peatones y aumenta el riesgo de incendio en una zona especialmente vulnerable durante los meses de calor.

La queja vecinal apunta directamente a la falta de trabajos preventivos en los márgenes de la vía. Según trasladan los residentes, la maleza invade distintos tramos de la carretera y de los caminos anexos, lo que dificulta la circulación segura y puede complicar una posible evacuación en caso de emergencia.

“Seguimos esperando los desbroces. Es un peligro por la poca visibilidad de vehículos y peatones, y también por el riesgo de incendios”, denuncia los vecinos a través de las RRSS, quienes aseguran que la situación se repite año tras año sin que se actúe a tiempo.

La reclamación se apoya, además, en la normativa vigente. El artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a los municipios competencias en materias como infraestructura viaria de su titularidad, tráfico, movilidad, protección civil y prevención y extinción de incendios. Asimismo, la normativa de carreteras establece que la conservación, explotación y defensa de la vía corresponden a su titular.

Los vecinos consideran que la falta de limpieza previa puede convertir el entorno en una “olla” en caso de incendio, al dificultar tanto el acceso de los servicios de emergencia como la salida de los residentes. Por ello, piden que no se espere a que se produzca una emergencia para actuar y reclaman una intervención inmediata en la carretera principal y en las callejas afectadas.

La denuncia también incluye un mensaje dirigido a los responsables municipales: los vecinos piden que las quejas no se deriven a representantes vecinales o asociaciones, sino que se atienda el problema de fondo. “Si lo comunicamos por redes es porque no se están haciendo los trabajos”, señalan.

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Los residentes insisten en que no se trata de una petición nueva, sino de una reclamación reiterada que consideran básica para garantizar la seguridad vial, la prevención de incendios y la tranquilidad de quienes viven en Huertas de la Magdalena.