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Almoharín te pone el paisaje en la mesa para que descubras lo que mejor define su identidad

Productores, artesanos y visitantes se dan cita en Almoharín para poner en valor la riqueza agroalimentaria de la provincia a través de ponencias y un mercado

Imagen del municipio de Almoharín.

Imagen del municipio de Almoharín. / Cedida a El Periódico Extremadura

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Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Almoharín

Una nueva jornada llega este fin de semana a la provincia de Cáceres para mostrar todo su potencial de la forma más deliciosa posible. Se trata de la nueva cita del Plan de Sostenibilidad Turística 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo' que se celebra este domingo en Almoharín.

La actividad está organizada por la Diputación Provincial de Cáceres, en colaboración con el Ayuntamiento de Almoharín, y busca reforzar el vínculo entre producto, territorio y turismo. Para ello, productores, artesanos, visitantes y vecinos se reúnen en torno a la gastronomía local, la sostenibilidad y las oportunidades de desarrollo del medio rural.

La propuesta combinará ponencias, mesas redondas, mercado de productores y artesanía, actividades infantiles y demostraciones gastronómicas en vivo. El objetivo de fondo pasa por poner en valor la riqueza agroalimentaria del territorio y mostrar cómo esa identidad puede convertirse también en una palanca de actividad económica, promoción turística y fijación de población en el medio rural.

Gastronomía, emprendimiento y artesanía

La inauguración institucional está prevista a las 11:00 horas en el Ayuntamiento. A partir de ese momento se sucederán distintos encuentros centrados en experiencias de emprendimiento, innovación y sostenibilidad. A las 11:15 horas, la gerente del Clúster de Artesanía Alimentaria de Extremadura, Carolina Fraile Juez, ofrecerá la ponencia 'Gastronomía saludable con sostenibilidad social, económica y ambiental', una intervención que servirá para abrir el debate sobre los nuevos retos del sector alimentario ligado al territorio.

Media hora después, a las 11:45, tendrá lugar la mesa redonda 'Emprendimiento, sostenibilidad y oportunidades de desarrollo en el medio rural', con la participación de Miriam Martín, fundadora de Adalberti; María Eugenia Búrdalo, de HuecoeX; Gonzalo Palomo, de Funpasos y Actyva, y Eduard Gil Malet, copropietario del restaurante Montanera, en Montánchez.

De forma paralela, la Plaza del Ayuntamiento acogerá desde las 11:00 horas el mercado de productores y artesanía local, con exposición y venta de productos del territorio. Allí se concentrará una parte importante del ambiente de la jornada, que quiere abrirse no solo a profesionales, sino también a familias, visitantes y población local. A las 12:00 comenzará además el taller infantil 'Semillas: del huerto al plato', diseñado para acercar a los más pequeños al origen de los alimentos, a su transformación y al valor de la producción local y los hábitos saludables.

La programación culminará a las 14:30 horas con una demostración en vivo de elaboración de arroz meloso con jamón y queso de Valdefuentes, una propuesta que pondrá sobre la mesa algunos de los sabores más reconocibles del territorio y que servirá como cierre gastronómico de la cita.

Producto y territorio

La jornada de Almoharín encaja en una línea de trabajo que busca convertir la gastronomía en una herramienta de promoción territorial. El planteamiento no se limita a exhibir alimentos o recetas, sino a relacionarlos con el paisaje, el patrimonio, la cultura local y las oportunidades de desarrollo ligadas al turismo sostenible.

Esa mirada explica que en un mismo programa convivan el mercado, la reflexión técnica, el emprendimiento, las actividades familiares y la cocina en directo.

No se trata, por tanto, de una feria al uso, sino de una acción vinculada a una estrategia más amplia en la que el producto local aparece como parte de una identidad territorial que puede generar actividad, atraer visitantes y reforzar el papel de los pueblos en la economía de la provincia.

El plan turístico

El Plan de Sostenibilidad Turística 'Sabores y Paisajes de Tierras de Cáceres y Trujillo' forma parte del paquete de intervenciones financiadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recibió una dotación de 4,85 millones de euros para la Diputación de Cáceres, según recoge el Boletín Oficial del Estado.

La propia Diputación define el producto turístico asociado a este plan como una apuesta por crear, promocionar y dinamizar una oferta sostenible que integre los recursos y a los agentes públicos y privados del territorio para mostrar su excelencia gastronómica y los valores del producto local.

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En ese marco, citas como la de Almoharín buscan trasladar esa estrategia al terreno: del documento al municipio, y de la planificación institucional a una experiencia concreta donde productores, vecinos y visitantes pueden encontrarse alrededor de lo que mejor identifica a una comarca. Porque a veces el futuro de un territorio también empieza así: en una plaza, entre puestos, conversación y cocina, con el paisaje servido a la mesa.

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