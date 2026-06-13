La edad no pone fin a las oportunidades: esta formación puede ayudarte a incorporarte al mercado laboral o a ampliar tu preparación profesional

El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Cáceres mantiene abierta una oferta de certificados profesionales pensada para personas adultas que buscan mejorar su formación, reorientar su trayectoria laboral o acceder por primera vez a una cualificación específica.

La directora del centro, Isabel García Iglesias, explicó que estos itinerarios se estructuran por niveles y se dirigen a perfiles muy distintos, desde alumnado sin estudios previos hasta personas que ya cuentan con Secundaria o con otras acreditaciones formativas. Según detalló, son "enseñanzas muy prácticas", vinculadas a familias profesionales concretas y con una clara orientación a la "inserción laboral".

Acceso por niveles

García Iglesias señaló que el funcionamiento de estos certificados es similar tanto en los que se imparten a lo largo de la provincia como en los que se realizan en el propio CEPA de Cáceres. En esa organización, precisó, los de nivel 1 están pensados para alumnado sin estudios previos, mientras que los de nivel 2 se dirigen a quienes ya tienen Educación Secundaria, competencias básicas o claves equivalentes, o incluso un certificado previo de la misma familia profesional.

La directora subrayó así que la oferta está diseñada para adaptarse a trayectorias educativas muy diversas y para facilitar una vía de acceso flexible a la formación profesional para personas adultas.

La responsable del centro incidió además en que se trata de "estudios muy concretos", ligados a una familia profesional específica y concebidos para ofrecer "una formación útil y directamente aplicable". En ese sentido, explicó que estos certificados suelen oscilar entre 300 y 450 horas, en función del modelo formativo, y que todos comparten un rasgo común: su carácter dual, de manera que el alumnado realiza formación en empresa a lo largo de todo el proceso.

Formación para ocupados y desempleados

García Iglesias explicó que esa amplitud de edades responde a situaciones muy variadas. Por un lado, hay personas que ya están trabajando y necesitan ampliar su preparación para mejorar dentro de su empleo o abrir nuevas posibilidades.

Por otro, también acceden alumnos que se encuentran en paro y aprovechan ese periodo para formarse y ganar opciones de cara al mercado laboral. A su juicio, esa diversidad convierte a la educación de adultos en un espacio especialmente útil para responder a "necesidades reales y cambiantes".

En cada grupo, añadió, suelen ofertarse 15 plazas, una cifra que permite mantener un seguimiento próximo del alumnado y reforzar el componente práctico de estas enseñanzas. La directora destacó además que el porcentaje de personas que finalizan los cursos suele ser elevado, logrando en la mayoría de los casos un puesto de trabajo. Esto se explica porque son "estudios muy pegados a la realidad profesional" y con una metodología aplicada.

De octubre a mayo

En cuanto al calendario, García Iglesias indicó que estas enseñanzas suelen arrancar hacia la tercera semana de octubre y prolongarse hasta finales de mayo. Ese desarrollo permite compatibilizar la parte teórica con la formación práctica y ofrece al alumnado un recorrido continuo durante buena parte del curso académico.

La directora quiso poner el acento en el perfil abierto de este tipo de formación. Recordó que en los centros de adultos hay alumnado de edades muy distintas y que, a partir de los 18 años, cualquier persona puede matricularse.

No existe un límite máximo. De hecho, señaló que en las aulas conviven estudiantes jóvenes con personas de 50 años o más, algo que refleja la función que cumplen estos centros tanto para quienes buscan una primera oportunidad formativa como para quienes necesitan "reciclarse" en mitad de su vida laboral.

Red provincial de educación de adultos

La oferta del CEPA de Cáceres se integra además en una red amplia de formación para personas adultas repartida por toda la provincia. La Guía Educativa de Extremadura recoge actualmente 8 Centros de Educación Permanente de Adultos (CEPA) en la provincia de Cáceres, situados en Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Moraleja, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Talayuela.

A ellos se suman 17 Aulas de Educación Permanente de Adultos (AEPA) en localidades como Alcuéscar, Arroyo de la Luz, Brozas, Caminomorisco, Casar de Cáceres, Garrovillas, Guadalupe, Hervás, Logrosán, Losar de la Vera, Madrigalejo, Madroñera, Malpartida de Cáceres, Malpartida de Plasencia, Montehermoso, Trujillo y Valencia de Alcántara. En total, la provincia cuenta con 25 dispositivos públicos de educación de adultos.

Esa red confirma el peso que sigue teniendo la formación de personas adultas en el territorio, no solo como herramienta educativa, sino también como vía de cualificación, recualificación y acceso a nuevas oportunidades laborales.

En un contexto marcado por los cambios del mercado de trabajo y por la necesidad de seguir aprendiendo a cualquier edad, estos centros mantienen una función silenciosa pero decisiva. Porque, a veces, volver a estudiar no significa regresar al pasado, sino empezar de nuevo con más futuro.