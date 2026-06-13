Loterías y apuestas
Un premio millonario del Euromillones pasa por Hervás
Un boleto validado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad cacereña logra un premio de tercera categoría en el sorteo de este viernes
El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 12 de junio, ha dejado un premio en Hervás. El boleto acertante, validado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad cacereña, situada en la travesía de la avenida de España, 2, ha obtenido un premio de tercera categoría, dotado con 11.453,67 euros.
La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 04, 07, 14, 22 y 23, y las estrellas 07 y 01. La recaudación ascendió a 48,8 millones de euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Sin acertantes de primera categoría
En esta ocasión no ha habido acertantes de primera categoría, correspondiente a los cinco números y las dos estrellas. Sí se han registrado dos boletos premiados de segunda categoría, ambos en España, validados en Palamós, en la provincia de Girona, y en Astorga, en León.
Además del boleto sellado en Hervás, otros dos acertantes de tercera categoría fueron validados en Madrid y en Pozuelo de Alarcón.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de primera categoría podría ganar 26 millones de euros.
Por su parte, el boleto acertante de El Millón, con el código CTH66915, fue validado en la Administración de Loterías número 1 de La Pobla de Farnals, en Valencia.
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