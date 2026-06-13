Conoce el puente romano que fue aduana entre España y Portugal y que todavía puedes recorrer a pie

Piedras Albas ha mirado durante siglos hacia un mismo punto: el Puente de Segura. Mucho antes de que el municipio se identificara con la vida fronteriza del siglo XX, ese paso sobre el río Erjas ya marcaba la forma de entrar y salir del territorio.

Más que una obra de piedra, el puente fue durante generaciones una infraestructura decisiva para la comunicación entre ambos lados de La Raya y un elemento esencial para entender la historia local.

Levantado en época romana, en el entorno de los siglos I y II d. C., el puente permitió salvar el cauce del Erjas y dar continuidad a una vía de paso vinculada a la antigua Lusitania. Su fábrica, de sillares de granito y cinco arcos, lo sitúa entre las obras de ingeniería romana más singulares de este sector de la provincia.

La tradición local y distintos estudios lo relacionan con el mismo momento constructivo del cercano Puente de Alcántara, hasta el punto de que el de Segura ha sido conocido popularmente como el 'Puente Chico'.

Un paso romano con vocación de frontera

La importancia del puente no terminó con Roma. Su ubicación, justo en el corredor natural hacia Portugal, hizo que siguiera teniendo valor estratégico durante siglos. El Ayuntamiento de Piedras Albas recuerda que el enclave formó parte de una ruta de paso hacia Portugal y que el puente siguió marcando el paisaje histórico del municipio mucho después de su construcción. A ello se sumó, ya en época contemporánea, su función como paso internacional entre España y Portugal.

Durante buena parte del siglo XX, el camino hacia el puente y la propia localidad estuvieron ligados a la vida administrativa de frontera. En Piedras Albas existieron aduana y servicios vinculados al control del paso fronterizo, una realidad que dejó huella en la vida cotidiana del municipio y en su configuración urbana.

La desaparición de los controles tras la integración europea fue diluyendo ese papel, pero no borró la memoria de un pueblo que vivió durante décadas pendiente del tránsito entre ambos países.

Del control fronterizo al patrimonio

Ese cambio de función ha transformado también la manera de mirar el puente. Lo que durante mucho tiempo fue una infraestructura práctica, ligada al paso, al control y al movimiento administrativo, se contempla hoy sobre todo como un recurso patrimonial.

El Puente de Segura sigue en uso y conserva una notable capacidad evocadora, no solo por su origen romano, sino por el papel que ha desempeñado como elemento de unión entre territorios.

En torno a él se ha ido construyendo además una nueva lectura del entorno de Piedras Albas, más vinculada al turismo rural, al paisaje y a la memoria histórica de La Raya.

El camino que explica un pueblo

La historia de Piedras Albas no puede separarse de ese viejo paso sobre el Erjas. El propio Ayuntamiento vincula el pasado romano del municipio a la existencia de esa ruta y al valor del puente como enlace hacia el territorio portugués.

En ese sentido, el Puente de Segura no es solo una pieza monumental aislada, sino el eje que ayuda a explicar por qué este pequeño municipio ocupó durante siglos un lugar significativo dentro del mapa fronterizo cacereño.

Hoy, cuando la frontera ya no se vive del mismo modo, el puente conserva intacta su capacidad simbólica. Sigue siendo una puerta, aunque ya no de aduanas ni de vigilancia, sino de memoria. En sus arcos de piedra se resume buena parte de la historia de Piedras Albas: la del paso, la del contacto con Portugal y la de un territorio que ha aprendido a convertir su antiguo papel fronterizo en una seña de identidad.

Porque a veces un pueblo entero puede entenderse mirando un solo camino, y en Piedras Albas ese camino sigue conduciendo al Puente de Segura.