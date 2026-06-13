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La suerte se queda en Cáceres: Aldeanueva de la Vera y Hervás celebran sendos premios de Lotería Nacional y Euromillones

La Lotería Nacional deja 60.000 euros al décimo en Aldeanueva de la Vera y el Euromillones reparte más de 11.400 euros en Hervás apenas un día antes

Punto de venta de Loterías en Aldeanueva de la Vera

Punto de venta de Loterías en Aldeanueva de la Vera / Loterías y apuestas

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La suerte ha vuelto a mirar hacia el norte de la provincia de Cáceres. En apenas 24 horas, dos localidades cacereñas han celebrado premios de la Lotería Nacional y del Euromillones, con Aldeanueva de la Vera y Hervás como protagonistas.

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 13 de junio, ha dejado parte de su primer premio en Aldeanueva de la Vera. El número agraciado ha sido el 69.497, dotado con 600.000 euros al número, lo que supone 60.000 euros por cada décimo.

El boleto premiado se ha vendido en el despacho receptor número 19585, situado en la avenida de Extremadura, 89, en Aldeanueva de la Vera. El mismo número también ha sido consignado en otros puntos del país, entre ellos Tarbenas, El Provencio, Vélez de Benaudalla, Logroño, Cambados, Punta del Hidalgo, L'Hospitalet de Llobregat, Algorta y Laracha.

Administración de Hervás

Administración de Hervás / Loterías y apuestas

Dos pellizcos en apenas 24 horas

Este premio llega justo después de que el Euromillones dejara también una alegría en Extremadura. En el sorteo celebrado el viernes, 12 de junio, un boleto validado en Hervás obtuvo un premio de 11.453,67 euros al acertar la tercera categoría, es decir, cinco números sin estrellas.

La combinación ganadora del Euromillones fue la formada por los números 04, 07, 14, 22 y 23, con las estrellas 07 y 01. El boleto premiado en Hervás fue validado en la Administración de Loterías número 1, situada en la travesía de la avenida de España, 2.

En ese sorteo no hubo acertantes de primera categoría, aunque sí se registraron dos boletos de segunda categoría en España, validados en Palamós y Astorga. Además del boleto de Hervás, también hubo premios de tercera categoría en Madrid y Pozuelo de Alarcón.

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Con estos dos premios, la provincia de Cáceres suma un pequeño golpe de fortuna en el inicio del fin de semana, con especial protagonismo para dos municipios del norte extremeño. De la Vera al Valle del Ambroz, la suerte ha dejado pellizcos importantes y muchas conversaciones en torno a las administraciones de lotería.

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