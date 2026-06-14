Emprender sin empezar de cero: la app que busca relevo para negocios rurales

La falta de relevo no afecta solo al campo. También pone en riesgo la continuidad de pequeños negocios rurales que, pese a seguir siendo viables, se ven abocados al cierre por jubilación o por la ausencia de una persona que tome el testigo.

Con esa preocupación de fondo, Diputación Impulsa ha desarrollado una aplicación para favorecer el relevo empresarial en la provincia de Cáceres, una herramienta que busca conectar a propietarios que quieren traspasar su negocio con emprendedores interesados en continuar una actividad ya en marcha.

El director de Diputación Impulsa, Luis González, enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia para combatir la despoblación desde el emprendimiento y la generación de proyectos de vida en el medio rural. En ese planteamiento, la nueva aplicación nace como una vía para evitar el cierre de negocios rentables y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa a quienes quieren emprender pero "no se atreven a empezar desde cero".

A su juicio, hacerse cargo de una empresa ya operativa, con clientela, experiencia acumulada y estructura en funcionamiento, puede ser un "incentivo importante" para reducir ese miedo inicial y favorecer nuevas incorporaciones al tejido económico rural.

Negocios que no quieren cerrar

La herramienta, presentada con el nombre de Pre-Impulsa, está pensada tanto para personas propietarias de negocios en funcionamiento que desean vender, traspasar o ceder su empresa, como para emprendedores que quieren asumir un proyecto ya operativo y darle continuidad.

El objetivo, según explica el propio programa, es estrechar lazos entre quienes están cerca de abandonar una actividad y quienes desean emprender en la provincia, facilitando así el encuentro entre oferta y demanda y evitando que desaparezcan negocios que siguen siendo rentables.

La app recoge información específica de cada empresa disponible en relevo dentro de los municipios de la provincia. A partir de ahí, el emparejamiento entre ambas partes lo facilitan los técnicos del programa, que verifican la información aportada antes de poner en contacto a propietarios y potenciales relevistas. El proyecto se presentó como una iniciativa pionera en España y, según los últimos datos difundidos por el programa, ya ha logrado poner en contacto a cerca de 200 personas interesadas en este proceso.

Contra la despoblación

La medida no se entiende de forma aislada. Diputación Impulsa es un programa promovido por la Diputación de Cáceres y desarrollado por la Cámara de Comercio de Cáceres, con la colaboración de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, orientado a acompañar a personas y proyectos que quieren emprender, invertir o desarrollar su proyecto de vida en la provincia. En su propia definición, el programa ofrece orientación, asesoramiento y conexión con el territorio para convertir el medio rural en un espacio real de oportunidad.

Dentro de esa estrategia, el relevo empresarial es solo una de sus patas. El programa ha impulsado también acciones como Cáceres Talk, un espacio de intercambio de ideas y experiencias empresariales; encuentros presenciales como los dedicados al emprendimiento femenino o al emprendimiento para mayores de 45 años; y los Startup Weekend, retiros de inmersión en el ecosistema emprendedor rural que en los últimos años han pasado por lugares como Guadalupe o Hervás.

Además, el programa trabaja también en la captación de inversión a través de un vehículo con enfoque de impacto para movilizar capital privado hacia proyectos empresariales del medio rural cacereño. Esa línea busca evitar que iniciativas con potencial queden frenadas por falta de financiación y reforzar la capacidad de los pueblos para atraer actividad económica sostenible.

Una herramienta para fijar población

En ese contexto, esta app se presenta como una respuesta concreta a un problema muy visible en muchos municipios: la desaparición de negocios que no cierran por falta de clientela, sino por falta de relevo.

La continuidad de una tienda, un bar, un taller o una pequeña empresa no solo tiene un efecto económico. También incide en la vida diaria de los pueblos, en los servicios que prestan, en el empleo que sostienen y en la posibilidad de que otras personas encuentren motivos para quedarse.

Ese es, en el fondo, el sentido de la iniciativa: evitar que una persiana que baja por jubilación se convierta en otro síntoma de pérdida para el medio rural. Porque a veces fijar población no empieza con una gran inversión ni con un gran titular, sino con algo mucho más simple: conseguir que un negocio que funciona no desaparezca cuando todavía tiene futuro.