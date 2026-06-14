Miles de miradas ya apuntan al cielo de tu provincia y el Geoparque te invita a disfrutarlo este verano

Este verano llega una nueva oportunidad de disfrutar del cielo nocturno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, considerado un referente del astroturismo. Y es que, del 9 al 19 de julio, se celebrará la segunda edición de Astrodisea, una propuesta impulsada por Geovilluercas, la asociación empresarial del territorio. La iniciativa nació el año pasado, después de que el Geoparque lograra la declaración como Destino Starlight, y regresa ahora con un programa amplio que une astronomía, naturaleza, gastronomía, patrimonio y agua.

La secretaria de Geovilluercas, Patricia Tejero, explicó que el evento surgió como una forma de "poner en valor la calidad del cielo del territorio" después de la obtención de esa certificación. Según señaló, la idea fue trasladar al verano una filosofía similar a la de Geodisea, aunque en este caso con actividades organizadas directamente por las empresas del territorio y, por tanto, de pago.

El objetivo, añadió, es aprovechar ese reconocimiento para ofrecer propuestas vinculadas a las estrellas, al paisaje nocturno y a los recursos del Geoparque, en una época del año especialmente favorable para este tipo de experiencias.

Un cielo certificado

La propia programación recuerda que el Geoparque cuenta con la certificación de Destino Starlight por la calidad de sus cielos, la escasa contaminación lumínica y la existencia de ubicaciones adecuadas para la observación astronómica.

A ello se suma que todo el territorio forma parte de los Destinos de Ecoturismo en España, dentro de una estrategia ligada a la conservación, la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

Patricia enmarcó además esta segunda edición dentro del 15 aniversario del Geoparque, una efeméride a la que las empresas de Geovilluercas han querido sumarse con una programación que, según apuntó, tuvo una acogida notable ya en su estreno de 2025.

De hecho, recordó que el año pasado se completó en torno al 80 por ciento de las actividades, a pesar de celebrarse en julio, un mes en el que tradicionalmente no suele concentrarse tanta demanda turística en la comarca. Esa respuesta, añadió, tuvo además repercusión directa en los alojamientos, ya que muchas de las propuestas son nocturnas y favorecen la pernoctación.

Programa ordenado por días

La actividad de arranque será la 'Velada Astrodisea', el 9 de julio en Logrosán, una cita que Geovilluercas organiza de forma directa y que volverá a reunir charlas divulgativas sobre astronomía y una actividad de observación del cielo. Este año se celebrará en el entorno del albergue de Logrosán, en plena dehesa boyal.

El 10 de julio se concentrarán tres propuestas: 'Astrodisea en bodegas Ruiz Torres: el atardecer no se ve, se siente'; 'Puesta de sol desde el castillo de Cabañas'; y 'Oleo noche: Aove bajo las estrellas'.

El 11 de julio será una de las jornadas más intensas del programa, con 'Ruta mitológica y sendero azul', 'El misterio de Guadalupe', 'La estrella de la denominación', '¿De qué está hecho el universo?' y 'Por la senda del agua, hasta las estrellas'.

La programación continuará el 12 de julio con 4x4 alturas y charcos del geoparque. El 13 de julio llegará 'El cielo, en exclusiva, desde el parque estelar El Quinto Clima', una propuesta que se repetirá también el 14 de julio.

El 17 de julio se celebrará 'Sensaciones bajo las estrellas'. Ya el 18 de julio, Astrodisea ofrecerá 'Tocando las estrellas desde lo más alto', 'Ruta 4x4 mitos del Geoparque' y una nueva sesión de 'Oleo noche: Aove bajo las estrellas'. El cierre llegará el 19 de julio con 'Cuevas y cabeza del moro en Berzocana' y 'Eclipses de sol en ruta: prepárate para el gran espectáculo'.

Las inscripciones, según explicó Patricia, se gestionan directamente a través de cada empresa responsable, una fórmula que, a su juicio, "facilita el control de plazas y la comunicación con los participantes".

Empresas del territorio

La secretaria de Geovilluercas subrayó que todas las actividades están diseñadas y ejecutadas por empresas del propio Geoparque, vinculadas de forma habitual al territorio y asociadas a Geovilluercas. Esa dimensión local es, precisamente, una de las claves del proyecto, ya que la propuesta no busca solo atraer público, sino reforzar la actividad económica de quienes trabajan durante todo el año en la comarca.

Patricia apuntó también que la mayor parte del público que participó en la primera edición procedía de Extremadura, aunque la intención es ir ampliando poco a poco ese radio de atracción hacia otras comunidades.

Velada Starlight 2025. / Adastra Hervás

Al mismo tiempo, destacó que este tipo de actividades siguen teniendo un importante efecto en los propios municipios. Puso como ejemplo la experiencia del año pasado en Berzocana, donde incluso el ayuntamiento apagó el alumbrado público para facilitar la observación, lo que acabó atrayendo también a numerosos vecinos.

Astrodisea volverá así a convertir las noches del Geoparque en un escaparate de estrellas, paisajes y experiencias compartidas. Pero también en algo más: en una forma de demostrar que, en Villuercas-Ibores-Jara, el cielo no es solo un recurso natural. Es también una manera de contar el territorio, de mover visitantes y de seguir dando razones para mirar hacia esta comarca cuando cae la noche.