Descubre los pueblos y gargantas más frescos de Cáceres para huir del calor sofocante

El verano extremeño no entiende de medias tintas. Cada año, los termómetros superan con frecuencia los 40 grados en buena parte de la provincia de Cáceres, especialmente en las Vegas del Alagón, el Campo Arañuelo o la capital provincial. Sin embargo, no toda la geografía cacereña sufre el calor con la misma intensidad.

Existen comarcas, pueblos de montaña, gargantas de agua cristalina y espacios naturales donde las temperaturas son más suaves y donde vecinos y visitantes encuentran un respiro durante los meses más duros del año. A ellos se suman los llamados 'refugios climáticos', espacios habilitados para protegerse de las altas temperaturas y que la Diputación de Cáceres ha identificado en distintos puntos de la provincia.

Piornal, el pueblo más fresco de Extremadura

Si hay un nombre que aparece siempre cuando se habla de escapar del calor en Extremadura es el de Piornal. Situado a más de 1.100 metros de altitud, es el municipio más alto de la región y uno de los lugares donde las temperaturas veraniegas resultan más llevaderas. Mientras gran parte de la provincia afronta noches tropicales por encima de los 25 grados, en Piornal las madrugadas suelen ser mucho más agradables gracias a su ubicación en plena montaña.

Piornal. / Destino Suroeste

No es casualidad que cada verano se convierta en destino habitual para quienes buscan unos días de descanso alejados del calor sofocante de las zonas bajas.

Tornavacas, la puerta de Gredos

Muy cerca se encuentra Tornavacas, otro de los grandes refugios climáticos del norte cacereño. Ubicado en la cabecera del Valle del Jerte y a las puertas de la Sierra de Gredos, disfruta de un clima notablemente más suave que el resto de Extremadura.

Las corrientes de aire procedentes de la montaña y la altitud convierten al municipio en uno de los mejores lugares para dormir fresco durante el verano.

El Valle del Jerte, agua fría en pleno agosto

Más allá de Tornavacas, toda la comarca del Valle del Jerte se transforma durante los meses estivales en uno de los grandes oasis naturales de la provincia.

Pueblos como Jerte, Cabezuela del Valle o Navaconcejo combinan temperaturas más moderadas con algunos de los mejores espacios de baño de Extremadura.

El gran icono de la comarca son Los Pilones, en la Reserva Natural Garganta de los Infiernos. Sus características pozas excavadas en la roca por el agua mantienen una temperatura refrescante incluso durante los días más calurosos de agosto.

Los pilones, Valle del Jerte. / E.P.

También destacan la Garganta de los Papúos, conocida por sus cascadas y pozas naturales; la Piscina Natural El Nogalón y la Piscina Natural de Cabezuela del Valle, dos de los espacios más concurridos del verano cacereño.

Hervás y el Valle del Ambroz

Otro de los destinos clásicos para combatir el calor es Hervás. Situado a los pies de la Sierra de Béjar, este municipio combina patrimonio histórico, abundancia de vegetación y temperaturas mucho más agradables que las de las comarcas situadas al sur de la provincia.

La piscina natural de Hervás se convierte cada verano en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes, gracias a las aguas que descienden desde las sierras cercanas.

En general, toda la comarca del Valle del Ambroz disfruta de un clima más suave debido a su altitud y a la abundancia de zonas boscosas.

La Vera, el paraíso del agua

Si existe una comarca asociada al verano en Extremadura esa es La Vera. Las aguas procedentes de la Sierra de Gredos han modelado durante siglos un entramado de gargantas y piscinas naturales que hoy constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Entre los enclaves más conocidos figura la Garganta de Cuartos, una de las zonas de baño más populares de Extremadura. También destaca el Charco del Trabuquete, considerado por muchos como uno de los rincones más espectaculares y frescos de la provincia gracias a su ubicación en plena sierra.

Puente Romano de Madrigal de la Vera. / Red de Cooperación de las Rutas del emperador Carlos V

Entre los enclaves más populares figuran la Garganta Mayor y la Garganta de Alardos, donde se encuentra una de las piscinas naturales más visitadas de toda la comarca. En La Vera no solo hay que tener en cuenta la presencia de agua, sino los cambios de temperatura por las noches. Una sudadera nunca viene mal, pues por las noches refresca.

Monfragüe también ofrece refugios contra el calor

Aunque no es una zona especialmente fría, el entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe cuenta con numerosos espacios identificados como refugios climáticos por la Diputación de Cáceres. Entre ellos se encuentra el Centro de Visitantes Norte Jesús Garzón, que dispone de aire acondicionado, agua potable y zonas de descanso interiores y exteriores.

También destacan el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Monfragüe, rodeado de merenderos y amplias zonas de sombra natural , así como la Fuente del Francés, un área de descanso arbolada muy utilizada por senderistas y visitantes del parque.

Salto del Gitano. / Turispain

Otro de los puntos recomendables es el Mirador Salto del Gitano, donde la sombra y las vistas sobre el corazón de Monfragüe permiten hacer una pausa durante las jornadas más calurosas.

Los refugios climáticos, cada vez más necesarios

La Diputación de Cáceres ha identificado decenas de refugios climáticos repartidos por la provincia. Bibliotecas, casas de cultura, oficinas de turismo y centros de visitantes ofrecen espacios climatizados donde protegerse de las altas temperaturas durante las horas centrales del día.

Se trata de una red cada vez más importante en una provincia donde las olas de calor son más frecuentes y prolongadas.

Cómo protegerse del calor extremeño

Los expertos recomiendan evitar la exposición al sol entre las 12.00 y las 18.00 horas, mantenerse hidratado aunque no se tenga sensación de sed, vestir ropa ligera y buscar lugares frescos o climatizados durante los momentos de mayor temperatura.

Niños, mayores y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables y requieren una vigilancia especial durante los episodios de calor extremo.

Mientras tanto, la montaña, las gargantas y los refugios climáticos continúan siendo los grandes aliados de quienes buscan escapar, aunque sea por unas horas, del verano más intenso de Extremadura.