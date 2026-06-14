Un rayo causa un incendio forestal en Robledillo de Gata

El Plan Infoex ha declarado en la tarde de este domingo el nivel 1 de peligrosidad, que ya ha sido desactivado, en un incendio forestal originado en Robledillo de Gata, por la posible afección a infraestructuras aisladas y por la presencia de humo que puede afectar a la población.

El fuego se encuentra en fase de extinción y, según la información facilitada por el dispositivo autonómico, habría comenzado a causa de un rayo. En la zona trabajan efectivos del Plan Infoex y medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, esta tarde se ha declarado otro incendio forestal en Pozuelo de Zarzón, también en la provincia de Cáceres, que ya ha sido estabilizado.

En el incendio de Pozuelo de Zarzón, continúan las labores de extinción con medios del Plan Infoex. En el operativo participan unidades de bomberos forestales terrestres y helitransportadas, agentes del Medio Natural, técnicos de extinción, maquinaria pesada y medios aéreos.

Cabe recordar que el Infoex considera estabilizado un incendio cuando presenta una evolución favorable y no cuenta con frentes activos que lo hagan avanzar.