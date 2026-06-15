Alerta en Pescueza tras el robo violento a un hombre mayor a plena luz del día

La tranquilidad habitual de Pescueza se vio alterada este domingo tras producirse un robo violento a un vecino de avanzada edad en las inmediaciones de su vivienda. El Ayuntamiento ha lanzado un llamamiento a toda la población para que extreme las precauciones y colabore con las fuerzas de seguridad ante unos hechos que han generado preocupación en la localidad.

Según la información difundida por el consistorio, el suceso tuvo lugar durante la mañana del domingo, entre las 12.30 y las 13.00 horas. La víctima fue abordada por dos individuos cuando se encontraba en la puerta de su cochera. Los asaltantes habrían empleado la fuerza para cometer el robo antes de abandonar el lugar.

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento pidió a los vecinos que permanezcan atentos y que no bajen la guardia. En el comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el consistorio solicita la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los presuntos autores.

Las primeras descripciones apuntan a dos hombres, uno de ellos con pantalón vaquero y gafas oscuras. También se busca un vehículo de color oscuro que podría estar relacionado con el suceso.

Medidas de seguridad

Ante la situación, el Ayuntamiento ha recordado una serie de medidas de seguridad básicas dirigidas especialmente a proteger a las personas mayores, consideradas uno de los colectivos más vulnerables frente a este tipo de delitos.

Entre las recomendaciones trasladadas a la población figura mantener cerradas con llave las viviendas, cocheras y patios en todo momento, así como advertir a familiares y vecinos de edad avanzada para que no abran la puerta a personas desconocidas.

El consistorio también ha solicitado la máxima colaboración vecinal. Cualquier persona que hubiera observado movimientos sospechosos en la franja horaria en la que se produjo el robo o que detecte comportamientos extraños en el municipio puede ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o con el servicio de emergencias 112.

La investigación continúa abierta para tratar de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias de este robo que ha causado una notable inquietud entre los habitantes de la localidad.