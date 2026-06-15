Carlos Chaparro, DJ de Moraleja, se despide en redes de su amigo fallecido en el accidente de dos helicópteros de Brasil: "Nunca te olvidaré"

La tragedia aérea que este domingo conmocionó al mundo de la música y las redes sociales sigue dejando muestras de dolor y consternación. El accidente ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo causando la muerte de las seis personas que viajaban a bordo, ha provocado una oleada de homenajes en distintos puntos del planeta. Entre las víctimas se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota.

La tragedia también ha golpeado de cerca a Extremadura. El DJ y productor Carlos Chaparro, natural de Moraleja, ha querido despedirse públicamente de este último, uno de los fallecidos, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Abres las noticias y ves que dos helicópteros han chocado en Río de Janeiro. A las dos horas te enteras de que tu amigo estaba allí entre los fallecidos, la persona que me hizo subir al Cristo Redentor y tocar por primera vez en Brasil. 24 añitos, un chico increíble. La vida es injusta. Nunca te voy a olvidar, Lucas. Gracias por haberme cumplido el sueño que nunca imaginé. Te quiero, hermano", escribió Chaparro en Facebook, un mensaje que también compartió en Instagram junto a una imagen de los dos amigos.

Las palabras del artista cacereño reflejan el impacto emocional que ha generado la pérdida de un joven productor que comenzaba a hacerse un nombre dentro de la industria musical brasileña y que mantenía una estrecha relación profesional y personal con numerosos artistas internacionales.

Un accidente que conmociona al mundo del entretenimiento

El siniestro tuvo lugar durante la mañana del domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Según las primeras informaciones facilitadas por las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire y se precipitaron sobre una zona urbana. Una de las aeronaves cayó sobre un aparcamiento, provocando un incendio que afectó a una veintena de vehículos eléctricos. No hubo supervivientes.

Entre los fallecidos también se encontraban Oliver Tree, de 32 años, uno de los artistas más reconocidos de la música alternativa internacional; el youtuber argentino Gaspi, de 23 años y con millones de seguidores en redes sociales; el director audiovisual argentino Lucas Vignale, habitual colaborador de artistas como Bizarrap, Duki o Nicki Nicole; y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La noticia ha generado una enorme repercusión en redes sociales, donde artistas, creadores de contenido y seguidores de todo el mundo han expresado sus condolencias. Figuras destacadas de la industria musical han recordado especialmente el legado artístico de Oliver Tree y el talento emergente de Lucas Vignale, mientras que miles de mensajes han inundado internet en memoria de las víctimas.

Investigación abierta

Las causas que provocaron la colisión entre ambas aeronaves continúan bajo investigación. El caso ha sido asumido por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, que analiza las grabaciones, los restos de los aparatos y toda la información disponible para determinar qué ocurrió durante los instantes previos al accidente.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a las víctimas de una tragedia que ha sacudido a la industria musical internacional y que, de manera especial, ha dejado una profunda huella en el DJ extremeño Carlos Chaparro, quien hoy llora la pérdida de uno de los amigos que marcó su trayectoria profesional y personal.