Detenidos dos hombres por estafar a una anciana en Cáceres mediante el 'timo del tocomocho'

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa mediante el método conocido como el 'timo del tocomocho', una modalidad delictiva que vuelve a poner en el punto de mira a las personas mayores, principales objetivos de este tipo de engaños.

La investigación ha permitido esclarecer una estafa consumada en la localidad cacereña de Villanueva de la Vera, así como varias tentativas registradas en otros municipios de la provincia durante las últimas semanas.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando una mujer de avanzada edad denunció haber sido víctima de una estafa en la localidad verata. Según relató a los agentes, varios hombres la abordaron en una avenida de la localidad y le ofrecieron participar en el reparto de un supuesto premio de lotería.

Los estafadores aseguraron disponer de un boleto premiado y convencieron a la víctima de que podía beneficiarse de parte del premio si entregaba previamente una cantidad de dinero y algunos objetos de valor como garantía. La mujer, creyendo que se trataba de una oportunidad real, les entregó 2.000 euros en efectivo y varias joyas con un importante valor sentimental.

No fue hasta después cuando comprobó que había sido engañada y que el supuesto boleto premiado carecía de valor alguno.

Más intentos en otras localidades

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil permitieron determinar que ese mismo día se había producido otro intento de estafa en Madrigal de la Vera. En este caso, una mujer fue abordada por dos individuos con características similares a las descritas por la víctima de Villanueva de la Vera.

Los sospechosos emplearon el mismo procedimiento, tratando de convencerla para adquirir unos supuestos décimos premiados. Sin embargo, la mujer sospechó de sus intenciones, abandonó rápidamente el lugar y evitó convertirse en una nueva víctima.

La investigación reveló además que los mismos individuos habrían intentado repetir la estafa el pasado 3 de junio en las localidades de Casatejada y Santa Marta de Magasca. En ambos municipios trataron de captar a personas de edad avanzada utilizando idéntico modus operandi.

La investigación permitió localizar el vehículo utilizado

Durante el desarrollo de la operación, los agentes lograron identificar y localizar el vehículo presuntamente utilizado por los autores para desplazarse entre las distintas localidades donde actuaban.

La colaboración de la Policía Local de Madrigal de la Vera resultó clave para el esclarecimiento de los hechos y para la identificación de los presuntos responsables, dos varones residentes en la provincia de Toledo. Finalmente, ambos fueron detenidos como supuestos autores de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia.

La Guardia Civil pide extremar las precauciones

Tras estas detenciones, la Guardia Civil ha recordado la necesidad de mantener una actitud de prudencia ante ofrecimientos relacionados con premios, boletos de lotería supuestamente agraciados o cualquier oportunidad económica que requiera la entrega previa de dinero, joyas u otros bienes de valor.

Los agentes insisten en que este tipo de fraudes suelen dirigirse especialmente a personas mayores y recomiendan desconfiar de cualquier propuesta realizada por desconocidos en la vía pública.

Ante cualquier sospecha o situación similar, la recomendación es contactar de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar nuevas víctimas y facilitar la actuación policial.