La Garganta de Alardos se convierte en auditorio natural para el concierto La Música del Agua

La magia de la noche de San Juan volverá a encontrarse con la música y la naturaleza en uno de los enclaves más emblemáticos de La Vera. La Garganta de Alardos acogerá el próximo 23 de junio la segunda edición del concierto nocturno La Música del Agua, una propuesta cultural que aspira a consolidarse como una de las citas más singulares del verano cacereño.

El espectáculo dará comienzo a las 22.00 horas en este paraje natural de Madrigal de la Vera, donde el sonido del agua y el entorno paisajístico servirán de escenario para una velada musical al aire libre coincidiendo con una de las noches más especiales del calendario.

La actuación correrá a cargo de la Banda Sinfónica Provincial de Cáceres, que estará acompañada por la Asociación Amigos de la Música y el Coro de Madrigal de la Vera. Juntas ofrecerán un programa concebido para integrarse con el entorno natural y crear una experiencia sensorial en la que música, agua y noche se fundirán en un mismo espectáculo.

La Música del Agua. / Mancomunidad de la Vera

Magia junto a cascadas

La iniciativa repite tras la buena acogida de su primera edición y busca poner en valor uno de los espacios naturales más reconocibles de la comarca verata a través de la cultura. La Garganta de Alardos, conocida por sus pozas, cascadas y el emblemático puente medieval que la atraviesa, se transformará por unas horas en un auditorio natural bajo las estrellas.

La celebración coincide además con la víspera de San Juan, una fecha tradicionalmente vinculada a rituales, encuentros y actividades festivas en numerosos municipios. En este caso, la música será la gran protagonista de una noche que promete combinar patrimonio natural, cultura y convivencia en un entorno privilegiado.

Con esta segunda edición de La Música del Agua, Madrigal de la Vera refuerza su apuesta por las actividades culturales al aire libre y por la promoción de uno de sus principales atractivos naturales, ofreciendo a vecinos y visitantes una propuesta diferente para dar la bienvenida al verano.