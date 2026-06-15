Hinojal realiza actuaciones de mejora e impulsa programas de atención a mayores

En este mes de mayo llegaron a Hinojal las máquinas de la Mancomunidad para llevar a cabo actuaciones de mejora. En primer lugar, se realizaron trabajos de limpieza y acondicionamiento en la zona del campo de fútbol y en la parte trasera de las viviendas nuevas, donde se abrió un amplio cortafuegos para evitar que la vegetación y posibles animales puedan acceder a las viviendas, reforzando así la seguridad de la zona.

Además, se actuó en los caminos situados junto a la laguna de abajo del ayuntamiento, en la zona que comunica con la calle que llega al Pilón, donde el firme se encontraba en mal estado. También se aprovecharon estos días para intervenir en algunos tramos de caminos que habían quedado pendientes del año anterior.

En este mes se ha puesto en marcha en Hinojal el programa Servicio de Proximidad y Atención a la Soledad 2026. Destaca el apoyo y la ayuda domiciliaria, una prestación que durante años venía siendo solicitada y que supone un importante respiro para las familias, además de proporcionar acompañamiento a mayores.

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Asimismo, las personas beneficiarias cuentan con servicios de fisioterapia, podología, ayudas técnicas y actividades de estimulación cognitiva. Para llevar a cabo este programa se ha contratado a cuatro personas, además de los servicios profesionales de una fisioterapeuta y una podóloga, contribuyendo a la creación de empleo local. Por otro lado, la Asociación de Moteros del pueblo ha celebrado su tradicional Quedada anual. Rubén, el dinamizador deportivo, imparte sesiones de gimnasia. Igualmente, comenzaron trabajos de instalación y renovación de los sistemas de riego en el parque infantil y en la zona de la iglesia. Estas actuaciones han incluido la renovación de zonas ajardinadas, la instalación del nuevo parque de columpios, colocación pavimento de seguridad y acondicionamiento y nivelación del terreno.